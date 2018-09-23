Педро верит, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу

Вингер "Челси" Педро предупредил конкурентов по Премьер-Лиге, что его команда нацелена на завоевание титула.

Перед стартом нового сезона "синие" не рассматривались среди главных претендентов на чемпионство, однако шесть побед из шести возможных под руководством Маурицио Сарри изменили отношение к лондонцам.



В то, что "Челси" реально может выиграть Премьер-Лигу, поверили и сами игроки команды. Педро отвергает предположения о начале эпохи доминирования "Манчестер Сити" и надеется доставить титул на "Стэмфорд Бридж" к маю.



"Мы не могли стартовать лучше, потому что мы выиграли все свои матчи и исполнили все свои лучшие мечты. С первого дня мы демонстрируем, что хотим быть чемпионами. Но мы знаем, что нам нужно делать больше, нужно продолжать идти вперед".



"Матч против "Вест Хэма" имеет большое значение. Это дерби с особым характером, что делает задачу сложнее. Мы должны показать, что наша команда может выдерживать давление и справляться со сложными обстоятельствами. Это хорошая проверка, чтобы остаться наверху таблицы и дать понять другим командам, что "Челси" не намерен отступать".



"Манчестер Сити" стал чемпионом в прошлом сезоне и стал заслуженно, но это ничего не гарантирует им в этой лиге. Мы, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" имеем все необходимое, чтобы отреагировать, и на сей раз будет большая битва за чемпионство".



"Люди говорят, что теперь "Сити" будет выигрывать титул много лет подряд, но я переживаю лишь о том, чтобы "Челси" играл хорошо. Мы верим, что можем стать чемпионами, поэтому происходящее с остальными командами на нас особо не влияет".



"Челси" — это отличный клуб с отличным подбором игроком. Мы хорошо натренированы и готовы ко всему, вдобавок мы вспыхнули в этом сезоне как молния. Все идет хорошо, и нужно, чтобы так было и дальше", — сообщил Педро Daily Mirror.