Эмери предпочитает победу в Лиге Европы месту в топ-4

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что предпочел бы выиграть Лигу Европы, чем финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, если бы ему потребовалось выбрать что-нибудь одно.

Арсен Венгер, предшественник Эмери, никогда не скрывал, что попадание в зону Лиги Чемпионов для него имеет такое же значение, как и трофей.



Однако Эмери предпочитает трофеи реальные, несмотря на то, что два последних сезона "канонирам" не удается попасть в топ-4.



"Что бы я предпочел, вернуться в Лигу Чемпионов через попадание в топ-4 или через победу в Лиге Европы? На мой взгляд, Лига Европы очень важна. Это трофей, и я думаю, что возвращение в Лигу Чемпионов через завоевание трофея — это лучший способ для нас и нашего будущего", — цитирует Эмери Sky Sports.



Также испанский специалист заверил, что не недооценивает важность Премьер-Лиги.



"Премьер-Лига очень важна, потому что, думаю, это первое соревнование по важности для нас. Выступление в Премьер-Лиге определяет, насколько удался тебе сезон".



"38 матчей дадут нам и нашим соперником ясность насчет того, кто больше других достоин места в топ-4. Для меня очевидно лишь то, что мы обладаем очень, очень боеспособной командой", — добавил Эмери.