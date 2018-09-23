"Ньюкасл" могут наказать за брошенную с трибуны пивную бутылку

У "Ньюкасла" могут возникнуть серьезные проблемы после инцидента с брошенной пивной бутылкой в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Субботний матч на "Селхерст Парк" получился не самым ярким по игре и завершился без голов, зато был отмечен первым с мая 2017 появлением на футболе владельца "сорок" Майка Эшли.



Еще одним заметным событием сыгранного матча стал инцидент во втором тайме, когда с гостевой трибуны была брошена пластиковая бутылка. Посторонний объект — прямо на глазах Эшли — прилетел точно в шею защитнику "орлов" Аарону Ван-Биссаке.



К счастью, Ван-Биссака не пострадал и смог продолжить игру, однако Daily Mail ожидает, что FA не оставит случившееся без внимания и откроет дисциплинарное дело в отношении "Ньюкасла".



"Почти три тысячи болельщиков были здесь, и один совершил ошибку — но остальные были великолепны", — прокомментировал инцидент главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес.