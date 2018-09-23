6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 23 сентября двумя поединками завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри изначально знал, что подготовка к дерби с "Вест Хэмом" будет осложнена выездным матчем Лиги Европы против ПАОКа в четверг вечером. Однако из-за плохой погоды "синим" пришлось переночевать в Салониках и потерять еще почти половину суток. Преимущество "молотобойцев" в свежести неоспоримо, однако этим преимуществом еще нужно воспользоваться. "Вест Хэм" одержал три победы в четырех последних встречах с "Челси" на своем поле с учетом всех соревнований.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович надеется залечить свое колено в срок. Хавьер Эрнандес подхватил вирусное заболевание. Джек Уилшир восстанавливается после операции на лодыжке.



"Челси" предстоит оценить состояние вингера Педро, которому потребовалась вынужденная замена против ПАОКа. Давид Луис, Матео Ковачич и Эден Азар не ездили в Грецию и будут полны сил.



АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Как и "Челси", в минувший четверг "Арсенал" выступал в Лиге Европы. "Канониры" задействовали множество основных футболистов против "Ворсклы", но играли дома. И "Арсенал", и "Эвертон" в этом сезоне еще не уходили с поля без пропущенных голов. В этой кампании в ворота "ирисок" влетело уже пять голов после стандартов — больше всех. "Канониры" не потерпели ни одного поражения в 24 последних встречах с "Эвертоном" на своем поле с учетом всех соревнований, одержав 20 побед.



Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян травмировал лодыжку против "Ворсклы", и его участие в воскресном матче под большим вопросом. Лукас Торрейра повредил колено в Лиге Европы, но должен восстановиться вовремя.



К дебюту за "Эвертон" готов защитник Йерри Мина. Нападающий Ришарлисон снова доступен после дисквалификации. Шеймус Коулмен, Фил Ягиелка и Андре Гомеш травмированы. Майкл Кин едва возобновил тренировки.