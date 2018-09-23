Гвардиола: "Сити" вышел на уровень прошлого сезона"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что теперь его команда вышла на обороты прошлого сезона.

В субботу "горожане" вдоволь порезвились против "Кардиффа", огорчив новичка Премьер-Лиги пятью голами без ответа и реабилитировавшись за домашнее поражение от "Лиона" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее. По мнению Гвардиолы, так хорошо "Сити" играл только в прошлом, чемпионском для себя, сезоне.



"Продемонстрированный сегодня уровень — это уровень прошлого сезона. Невозможно забыть, что случилось с нами в Лиге Чемпионов, но там тоже сильные соперники, и все это — часть процесса".



"Сезон длинный, и предстоит сыграть еще много матчей. После одного неудачного результата команда вернулась в свое нормальное состояние".



"Конечно, при счете 0:3 ты чувствуешь себя увереннее, чем при 0:0, а чтобы забить голы, необходимо быть терпеливым и сделать так, чтобы твоя игра говорила сама за себя".



"Так все и случилось. Мы были терпеливы, и у нас не было проблем с длинными забросами соперника и стандартами, что всегда важно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.