Клопп извинился перед Шакири за замену

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему было жаль менять вингера Джердана Шакири уже в перерыве субботнего матча с "Саутгемптоном".

Несмотря на то, что к перерыву "красные" забили три мяча, а Шакири поучаствовал в двух из них, Клопп заменил швейцарца на Джеймса Милнера. После победы Юрген объяснил, что у него не оставалось другого выбора, а Джердан был просто принесен в жертву из-за недостаточно надежной игры "Ливерпуля" в защите.



"Я сказал Шаку, что еще никогда не менял в перерыве игрока, который бы так хорошо провел первый тайм. Он оказал огромное влияние на результат, но я хотел, чтобы мы лучше сдерживали соперника".



"Шак славный парень. Он великолепно исполнил штрафной и вообще сделал все, что было в его силах. Он прекрасно играет в атаке, но ему нужно слегка прибавить в игре без мяча", - цитирует Клоппа Daily Mirror.