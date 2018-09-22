Болельщики "Ньюкасла" посоветовали Эшли убраться из клуба

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли впервые за полтора года посетил матч "сорок", но нарвался на призывы покинуть клуб от болельщиков.

Из-за пассивной работы "Ньюкасла" на трансферном рынке и тотальной экономии болельщики "сорок" давно призывают Эшли продать клуб. В свое время это привело к открытым протестам перед "Сент-Джеймс Парк".



Бизнесмен не появлялся на матчах "Ньюкасла" больше года, но в субботу неожиданно посетил гостевую игру с "Кристал Пэлас", которая завершилась для команды Рафаэля Бенитеса вничью 0:0.



Публика, расположившая на выездной трибуне, распознала Эшли и принялась массово критиковать владельца. Самым популярным чантом был призыв "убраться из нашего клуба", сообщает The Independent.