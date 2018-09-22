"Тоттенхэм" ответил на три поражения подряд победой над "Брайтоном"

"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд, одержав победу 1:2 в гостях у "Брайтона".

Стартовый состав "чаек" не изменился относительно ничьей 2:2 с "Саутгемптоном" в понедельник.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино вернул в команду Кирана Триппьера и Тоби Алдервейрелда, пропустивших выезд к "Интеру" в Лиге Чемпионов, а также Данни Роуза и Лукаса Моуру. Михел Ворм получил травму на тренировке, уступив свое место в воротах Пауло Гассаниге.



Гости начали матч с явным намерением забить быстрый гол, однако "Брайтон" не дрогнул, за исключением момента на 10-й минуте, когда голкипер Мэттью Райан выручил хозяев после удара головой Алдервейрелда с рикошетом.



Довольно скоро "чайкам" удалось сбить темп до более чем комфортного. Ничего не предвещало беды для "Брайтона", однако на 41-й минуте Гленн Мюррей сыграл рукой в стенке после удара Триппьера со штрафного. Был назначен пенальти, который четко реализовал Харри Кейн — 0:1.



Во втором тайме хозяева пытались переломить игру, однако создавать опасность у них до поры до времени не получалось. Лишь на 63-й минуте Солли Марч отметился дальним ударом, и после рикошета от ноги Сон Хен Мина мяч пролетел над перекладиной.



На 64-й минуте Шейн Даффи ударом головой все-таки поразил ворота Гассаниги, однако из-за офсайда гол не был засчитан. "Брайтон" прилично оживился и вскоре создал еще один момент, однако Антони Нокар из убойной позиции пробил неудачно.



Казалось, хозяева немного добавят еще и забьют, но не тут-то было. На 76-й минуте "Тоттенхэм" поймал соперника на контратаке, и вышедший на замену Эрик Ламела из центра штрафной в касание замкнул прострел Роуза с фланга — 0:2.



С преимуществом в два гола "шпоры" чувствовали себя уверенно и спокойно как удав. Все было понятно и "чайкам", чья затея отыграться оказалась слишком рискованной.



В концовке матча "Тоттенхэм" упустил целый ряд моментов, чтобы сделать счет разгромным, а на исходе компенсированного времени пропустил сам, позволив Нокару расстрелять Гассанигу с острого угла — 1:2.



"Тоттенхэм" провел весьма неоднозначный матч, и при определенном везении и других судейских решениях "Брайтон" вполне мог бы набрать очки, однако в данный момент, после трех поражений подряд, "шпорам" просто требовалось победить, что они и сделали.



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче