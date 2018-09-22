Клопп развеял опасения насчет здоровья Ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения по поводу вынужденной замены защитника Виргила Ван Дейка в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Капитан сборной Голландии был вынужден уступить свое место на поле "Энфилда" Джо Гомесу уже в начале второго тайма матча, выигранного "красными" со счетом 3:0.



Однако повода для беспокойства нет. Ван Дейк просто получил ушиб ребер, которые беспокоили его еще до игры.



"У него уже был синяк в области ребер до матча с ПСЖ, что доставляет ему большой дискомфорт, а сегодня его в очередной раз ударили туда".



"Это не круто, но не должно быть слишком серьезно. Надеюсь, все будет абсолютно нормально. Я не слышал ничего, что могло бы свидетельствовать об обратном", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".