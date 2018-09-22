Моуриньо: "Результат справедлив"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда не заслужила победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона".

Одержав три победы на выезде с учетом всех соревнований, "красные дьяволы" вернулись на "Олд Траффорд" и были вынуждены довольствоваться только ничьей на глазах впервые в сезоне прибывшего на стадион сэра Алекса Фергюсона — 1:1.



По мнению Моуриньо, "Юнайтед" был недостаточно изобретателен в атакующих действиях в концовке матча, а потому "волкам" не составило труда выдержать давление после своего ответного гола.



"Думаю, результат справедлив. Соперник заслужил заработать очко, а мы заслужили наказание в виде лишь одного очка. Они начали лучше, были агрессивнее и целеустремленнее. Я не знаю, почему, но они был мотивированнее".



"Я ожидал большего от своих атакующих игроков. В их действиях было недостаточно креатива, движения, динамики".



"Им было достаточно легко выдержать наш натиск в заключительные 20 минут. В целом мы не заслужили больше, чем ничья. Нашей игра была нестабильной, без креатива, без динамики".



"Учитывая то, как мы начали матч, нам еще повезло, что именно мы открыли счет. Соперник лучше настроился на этот матч, чем мы", — сообщил Моуриньо BBC.