Моуриньо: "Результат справедлив"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда не заслужила победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона".
Одержав три победы на выезде с учетом всех соревнований, "красные дьяволы" вернулись на "Олд Траффорд" и были вынуждены довольствоваться только ничьей на глазах впервые в сезоне прибывшего на стадион сэра Алекса Фергюсона — 1:1.
По мнению Моуриньо, "Юнайтед" был недостаточно изобретателен в атакующих действиях в концовке матча, а потому "волкам" не составило труда выдержать давление после своего ответного гола.
"Думаю, результат справедлив. Соперник заслужил заработать очко, а мы заслужили наказание в виде лишь одного очка. Они начали лучше, были агрессивнее и целеустремленнее. Я не знаю, почему, но они был мотивированнее".
"Я ожидал большего от своих атакующих игроков. В их действиях было недостаточно креатива, движения, динамики".
"Им было достаточно легко выдержать наш натиск в заключительные 20 минут. В целом мы не заслужили больше, чем ничья. Нашей игра была нестабильной, без креатива, без динамики".
"Учитывая то, как мы начали матч, нам еще повезло, что именно мы открыли счет. Соперник лучше настроился на этот матч, чем мы", — сообщил Моуриньо BBC.
22.09.2018 19:55
Просмотров: 1155
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Моуриньо: "Результат справедлив и заебат"
(ответить)
Еблан пиздоглазый
Когда его уже уйдут
(ответить)
Какой же МОУ крутой.
(ответить)
Если Маур говорит, что его игроки не были мотивированы, то чья это вина, спрашивается? Вопрос риторический...
(ответить)
При Мауре Мю играет тяжелый футбол. Имхо игрокам не удобно играть так+они много оставляет силы на поле. Нынешний Мю это Сток Сити при Пулисе
(ответить)
какой креатив? какая динамика? отстойная помойка. продавайте и дальша майки с фамилиями похба и санчис. чистый бизнес на индусах
(ответить)
Волки заслуживали победу
(ответить)
Лукаку, Санчес, Лингард не играют так как хотелось бы (
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий