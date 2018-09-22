Моуриньо: "Результат справедлив"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда не заслужила победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона".

Одержав три победы на выезде с учетом всех соревнований, "красные дьяволы" вернулись на "Олд Траффорд" и были вынуждены довольствоваться только ничьей на глазах впервые в сезоне прибывшего на стадион сэра Алекса Фергюсона — 1:1.

По мнению Моуриньо, "Юнайтед" был недостаточно изобретателен в атакующих действиях в концовке матча, а потому "волкам" не составило труда выдержать давление после своего ответного гола.

"Думаю, результат справедлив. Соперник заслужил заработать очко, а мы заслужили наказание в виде лишь одного очка. Они начали лучше, были агрессивнее и целеустремленнее. Я не знаю, почему, но они был мотивированнее".

"Я ожидал большего от своих атакующих игроков. В их действиях было недостаточно креатива, движения, динамики".

"Им было достаточно легко выдержать наш натиск в заключительные 20 минут. В целом мы не заслужили больше, чем ничья. Нашей игра была нестабильной, без креатива, без динамики".

"Учитывая то, как мы начали матч, нам еще повезло, что именно мы открыли счет. Соперник лучше настроился на этот матч, чем мы", — сообщил Моуриньо BBC.



Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2018 19:55

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  1. shmanisa 22.09.2018 20:48 # shmanisa
    Моуриньо: "Результат справедлив и заебат"

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  2. l-freeman 22.09.2018 20:47 # l-freeman
    Еблан пиздоглазый
    Когда его уже уйдут

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  3. shmanisa 22.09.2018 20:44 # shmanisa
    Какой же МОУ крутой.

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  4. brown-ale 22.09.2018 20:06 # brown-ale
    Если Маур говорит, что его игроки не были мотивированы, то чья это вина, спрашивается? Вопрос риторический...

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  5. firmino9 22.09.2018 20:05 # firmino9
    При Мауре Мю играет тяжелый футбол. Имхо игрокам не удобно играть так+они много оставляет силы на поле. Нынешний Мю это Сток Сити при Пулисе

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  6. frisby 22.09.2018 20:04 # frisby
    какой креатив? какая динамика? отстойная помойка. продавайте и дальша майки с фамилиями похба и санчис. чистый бизнес на индусах

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  7. tigerpool 22.09.2018 19:58 # tigerpool
    Волки заслуживали победу

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  8. jappstamm 22.09.2018 19:57 # jappstamm
    Лукаку, Санчес, Лингард не играют так как хотелось бы (

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