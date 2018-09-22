"Сити" забил "Кардиффу" пять безответных мячей

"Манчестер Сити" учинил разгром в гостях "Кардиффа", отправив в ворота новичка Премьер-Лиги пять безответных мячей.

Относительно поражения 4:1 от Челси" в стартовом составе "ласточек" появились Грег Каннингем и Ли Пелтьер, заменив Джо Беннетта и Сола Бамба.



После домашнего поражения 2:1 от "Лиона" в Лиге Чемпионов в старте "горожан" произошло два изменения. Джон Стоунс и Давид Сильва уступили свои места в команде Николасу Отаменди и Серхио Агуэро.



Как и можно было ожидать, "Кардифф" избрал сугубо оборонительную манеру игры и боялся как огня взвинчивать темп. "Сити" беспрепятственно владел мячом, но к воротам Нила Этериджа пробиться никак не мог.



Однако хозяев с такой игрой хватило лишь на полчаса с небольшим, после чего "горожане" дважды забили в течение трех минут. Сперва Агуэро беспрепятственно нанес удар из центра штрафной после передачи Бернарду Силвы внутри штрафной — 0:1. А затем сам Бернарду завершил головой розыгрыш углового — 0:2.



А под занавес тайма "Кардифф" пропустил и в третий раз. Илкай Гюндоган обыгрался с Лероем Сане и Рахимом Стерлингом, после чего пробил в верхний угол ворот из-за пределов штрафной — 0:3.



В середине второго тайма "Сити" продолжил избиение соперника. Проведя на поле всего пять минут после появления на замену, Рияд Махрез со считанных метров поразил ворота с прострела Гюндогана — 0:4.



На этом можно было бы и закончить, но вдохновленный своем дебютным голом за клуб Махрез еще раз огорчил "Кардифф". На предпоследней минуте основного времени алжирец воспользовался бардаком в чужой штрафной и пробил с линии площадки — 0:5.



По сути "Кардифф" может занести себе в актив только первые полчаса. В дальнейшем на поле была только одна команда. Хозяева перестали верить в себя уже после первого пропущенного гола, позволив "Сити" отпраздновать победу с неприлично крупным счетом.



"Кардифф" — "Манчестер Сити". Отчет о матче