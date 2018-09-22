"Сити" забил "Кардиффу" пять безответных мячей
"Манчестер Сити" учинил разгром в гостях "Кардиффа", отправив в ворота новичка Премьер-Лиги пять безответных мячей.
Относительно поражения 4:1 от Челси" в стартовом составе "ласточек" появились Грег Каннингем и Ли Пелтьер, заменив Джо Беннетта и Сола Бамба.
После домашнего поражения 2:1 от "Лиона" в Лиге Чемпионов в старте "горожан" произошло два изменения. Джон Стоунс и Давид Сильва уступили свои места в команде Николасу Отаменди и Серхио Агуэро.
Как и можно было ожидать, "Кардифф" избрал сугубо оборонительную манеру игры и боялся как огня взвинчивать темп. "Сити" беспрепятственно владел мячом, но к воротам Нила Этериджа пробиться никак не мог.
Однако хозяев с такой игрой хватило лишь на полчаса с небольшим, после чего "горожане" дважды забили в течение трех минут. Сперва Агуэро беспрепятственно нанес удар из центра штрафной после передачи Бернарду Силвы внутри штрафной — 0:1. А затем сам Бернарду завершил головой розыгрыш углового — 0:2.
А под занавес тайма "Кардифф" пропустил и в третий раз. Илкай Гюндоган обыгрался с Лероем Сане и Рахимом Стерлингом, после чего пробил в верхний угол ворот из-за пределов штрафной — 0:3.
В середине второго тайма "Сити" продолжил избиение соперника. Проведя на поле всего пять минут после появления на замену, Рияд Махрез со считанных метров поразил ворота с прострела Гюндогана — 0:4.
На этом можно было бы и закончить, но вдохновленный своем дебютным голом за клуб Махрез еще раз огорчил "Кардифф". На предпоследней минуте основного времени алжирец воспользовался бардаком в чужой штрафной и пробил с линии площадки — 0:5.
По сути "Кардифф" может занести себе в актив только первые полчаса. В дальнейшем на поле была только одна команда. Хозяева перестали верить в себя уже после первого пропущенного гола, позволив "Сити" отпраздновать победу с неприлично крупным счетом.
"Кардифф" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
22.09.2018 19:15
Просмотров: 204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
П.С. Совет МИХАЖЛО. Если сайт про АПЛ, пиши обзор на каждую игру. Найми хоть одного сотрудника, лузер. Можно даже некоторых здешних портовых ноулайферов, поди даже платить не придется. Даже не хочу упоминать "про смену дизайна". Лол..))
(ответить)
Спокойно, на классе. Рад за Маареза.
(ответить)
Мешки!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий