"Вулверхэмптон" не позволил "Юнайтед" одержать четвертую победу подряд

Блестящий гол Жоао Моутиньо заставил "Манчестер Юнайтед" довольствоваться лишь ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 1:1.

По сравнению с выездом в Швейцарию посреди недели в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Антонио Валенсия, Маруан Феллайни, Джесси Лингард и Алексис Санчес, заменив Диогу Далота, Неманью Матича, Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда.



Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту выпустил все тех же 11 игроков на шестой матч кряду.



Матч начался очень бодро, обе команды продемонстрировали свое желание забить быстрый гол. На седьмой минуте нападающий гостей Рауль Хименес расстреливал ворота Давида Де Хеа, но тот ногой отразил мяч.



Впереди "Юнайтед" смотрелся гораздо лучше, нежели в обороне, и на 18-й минуте продавил "Вулверхэмптон". Гости отбились после очередной атаки на свои ворота, однако мяч подхватил Погба и сделал хитрую передачу на Фреда, который незамедлительно нанес удар с линии штрафной — 1:0.



После забитого гола "дьяволы" успокоились, но одновременно почувствовали себя увереннее и смогли усмирить дерзкого по первым минутам соперника.



Перед самым перерывом у Фреда была возможность оформить дубль, но после его удара со штрафного голкипер гостей Руй Патрисиу перевел мяч в штангу.



А вот второй тайм начался неожиданно. Хименес зацепился за мяч в штрафной, а затем сделал скидку назад Жоао Моутиньо, который нанес обводящий удар в угол ворот — 1:1.



Сравняв счет, "волки" окопались у своих ворот и принялись играть на отбой. "Юнайтед" отчаянно давил, однако соперник держал дисциплину и не паниковал, выстояв до финального свистка.



"Юнайтед" не смог одержать свою четвертую кряду победу, наткнувшись на дисциплинированного соперника, который не прогнулся под давлением. Этот матч лишь подтвердил, что дома у "дьяволов" есть серьезные проблемы. Нужно отдать должное "Вулверхэмптону", который выстоял против обоих "Манчестеров".



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче