"Вулверхэмптон" не позволил "Юнайтед" одержать четвертую победу подряд

Жоао Моутиньо Блестящий гол Жоао Моутиньо заставил "Манчестер Юнайтед" довольствоваться лишь ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 1:1.

По сравнению с выездом в Швейцарию посреди недели в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Антонио Валенсия, Маруан Феллайни, Джесси Лингард и Алексис Санчес, заменив Диогу Далота, Неманью Матича, Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда.

Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту выпустил все тех же 11 игроков на шестой матч кряду.

Матч начался очень бодро, обе команды продемонстрировали свое желание забить быстрый гол. На седьмой минуте нападающий гостей Рауль Хименес расстреливал ворота Давида Де Хеа, но тот ногой отразил мяч.

Впереди "Юнайтед" смотрелся гораздо лучше, нежели в обороне, и на 18-й минуте продавил "Вулверхэмптон". Гости отбились после очередной атаки на свои ворота, однако мяч подхватил Погба и сделал хитрую передачу на Фреда, который незамедлительно нанес удар с линии штрафной — 1:0.

После забитого гола "дьяволы" успокоились, но одновременно почувствовали себя увереннее и смогли усмирить дерзкого по первым минутам соперника.

Перед самым перерывом у Фреда была возможность оформить дубль, но после его удара со штрафного голкипер гостей Руй Патрисиу перевел мяч в штангу.

А вот второй тайм начался неожиданно. Хименес зацепился за мяч в штрафной, а затем сделал скидку назад Жоао Моутиньо, который нанес обводящий удар в угол ворот — 1:1.

Сравняв счет, "волки" окопались у своих ворот и принялись играть на отбой. "Юнайтед" отчаянно давил, однако соперник держал дисциплину и не паниковал, выстояв до финального свистка.

"Юнайтед" не смог одержать свою четвертую кряду победу, наткнувшись на дисциплинированного соперника, который не прогнулся под давлением. Этот матч лишь подтвердил, что дома у "дьяволов" есть серьезные проблемы. Нужно отдать должное "Вулверхэмптону", который выстоял против обоих "Манчестеров".

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче



Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2018 19:05

Количество просмотров Просмотров: 662

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 22.09.2018 19:20 # kos9k
    закономерный результат в матче равных соперников, турнирная таблица тому подтверждение

    (ответить)

  2. van-der-slav 22.09.2018 19:19 # van-der-slav
    ни радостно ни грустно. от этого сезона вообще ничего не жду. команда какая была такая и осталась. штаб какой был такой и остался, управление какое было такое и осталось. просто топчемся на месте, пока саф с гиллом на трибунах сидят и ржут какие же в клубе остались дебилы

    (ответить)

  3. quavo 22.09.2018 19:15 # quavo
    да похуй уже, увольняйте быстрее

    (ответить)

  4. wardo 22.09.2018 19:12 # wardo
    Сука экспресс запороли

    (ответить)

  5. ry-l 22.09.2018 19:12 # ry-l
    Просто МЕГА отскок, если честно. Дома играть на равных с волками (они норм команда, не в обиду) и пропустить на последних секундах контру 3 в 2 - эт пздц. Походу не досидит Чмоур до матча с Челси, эх...

    PS У Траоре отобрать шприц с синтолом, ибо головой перестает думать. Мог изи выводить партнера 1 на 1, но сейчас бы пытаться пробить кипера и двух защей с 25 метров, мда.

    (ответить)

  6. chebrec 22.09.2018 19:11 # chebrec
    Ох и чепуха

    (ответить)

  7. largo-winch 22.09.2018 19:11 # largo-winch
    Де Хея тащит как всегда, ясно понятно

    (ответить)

  8. l-freeman 22.09.2018 19:11 # l-freeman
    Лукака делает разницу
    Если такое ваш единственный нам, значит вы в глубочайшей ж...
    А если ваш тренер моур, то вам просто п...

    (ответить)

  9. blackdreamer 22.09.2018 19:10 # blackdreamer
    зачем вообще уделять внимание матчу в котором волки катают середняка

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 22.09.2018 19:10 # skychnie-oboi
    Пцц болелам - наверное перед Дедом было стыдно на стадике за такой футбол.

    (ответить)

  11. benefactor 22.09.2018 19:09 # benefactor
    Днище)

    (ответить)

  12. gurskianton 22.09.2018 19:09 # gurskianton
    сцут уже все кому не лень !

    (ответить)

  13. suddenly 22.09.2018 19:08 # suddenly
    Навесы на палку Фелаини - вот и вся игра в атаке

    (ответить)

  14. contrario 22.09.2018 19:08 # contrario
    дно удержало домашнее очко

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: