"Ливерпуль" оформил лучший старт сезона в своей 126-летней истории
"Ливерпуль" одержал свою седьмую подряд победу со старта сезона с учетом всех соревнований, разгромив дома "Саутгемптон" со счетом 3:0.
Роберто Фирмино полностью восстановился после травмы глаза и занял свое привычное место в нападении "красных", заменив Даниэля Старриджа. Вместо Джо Гомеса и Джеймса Милнера появились Жоэль Матип и Джердан Шакири.
У "святых" Ориоль Ромеу и Мэтт Таргетт вышли вместо Мохамеда Эльюнусси и Данни Ингса.
Хозяева "Энфилда" сразу же принялись атаковать, но очень рано позволили "Саутгемптону" огрызнуться. Шейн Лонг уже был готов поразить ворота Алиссона, однако Виргил Ван Дейк заблокировал удар нападающего гостей.
А на 10-й минуте "Ливерпуль" открыл счет. Шакири на ложном движении ушел от защитника на левом краю штрафной, а затем попытался закрутить мяч в дальний угол ворот. После двух рикошетов мяч оказался в сетке — 1:0.
"Красные" продолжили атаковать и на 21-й минуте были обязаны удваивать свое преимущество. Сыграв в стенку с Фирмино, Салах выскочил на ворота прямо по центру, но с ударом замешкался и позволил Седрику Соарешу выручить свою команду в последний момент.
Однако после осечки Салаха "Ливерпуль" горевал недолго, потому что был назначен угловой, и после подачи от края поля Матип перепрыгнул Янника Вестергора и головой послал мяч в сетку — 2:0.
Два гола раскрепостили хозяев, они принялись играть в свое удовольствие, но и позволяли дышать сопернику, у которого, правда, совершенно ничего не получалось.
В самой концовке первого тайма активный Салах все-таки записал свое имя в авторы голов, сыграв на добивании после удара Шакири со штрафного в крестовину — 3:0.
В начале второго тайма Ван Дейк покинул поле с травмой, однако эта потеря не пошатнула игру "красных" — они по-прежнему доминировали над соперником, хотя уже никуда не спешили.
На 89-й минуте Салах еще раз поразил ворота "святых", однако из-за офсайда у египтянина гол не был засчитан.
Казалось, что после утомительного матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов у "Ливерпуля" могут возникнуть проблемы со свежестью, однако этого совершенно не было видно, а "Саутгемптон" оказался слишком слаб, чтобы навязать борьбу "красным".
"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче
22.09.2018 18:55
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Последние комментарии:
и этой историей гордятся скаузеры?)))) ахахахах
(ответить)
Простые 3 очка. Очень странная ситуация. Есть и результат и игра четко поставлена, но голы забиваются с долей везения при том что явные моменты порятся пачками.
В любом случае саут нанес только 1 удар в концовке, поэтому вопрос об справедливости 3 очков снимается. Очень радует оборона, которая уже вроде пол года как на энфилде !даже не пропускает! Считаю это выдающимся достижением, не помню когда у лфк оборона была сильнее, за все 15 лет наблюдения за командой.
Еще парочка моментов:
1. Вообще хз почему Лонг считается нападающим. Один из самых бесполезных цн в апл имхо. Поч не Остин и не Габьедини в основе хз.
2. Матип норм приложил хейтеров. В защите четко и гол в копилке.
3. Шак классно дебютировал. Смотрелся очень органично во взаимодействии с командой.
4. Надеюсь их замены с ввд просто мера предосторожности, а то обида будет.
5. Салах рил в ужасной форме. Единственное что успокаивает - то что он и в прошлом году пачками порол по началу. Но в любом случае свои минимальные 15 за сезон положит.
Юнва! Лучший старт и топовые клиншиты - вот что важно.
(ответить)
Скам - глиномесы. Надеюсь, что Валенсия выбросит их в ле
(ответить)
лфк на вершине
пенсы под шконкой
безвиз наяривает арабам
все как всегда))
(ответить)
чи да
(ответить)
Красные короли на главной!
Кому не нравится можете проваливать с сайта!
(ответить)
Сколько раз колбасидорам было сказано, чтобы раньше времени не вскукарекивали, но нет, продолжают в сентябре на себя вешать золотые медали и молиться на Клоппа. В мае же - 15 очков до Сити, как всегда
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Воббще не понимаю чему радуются болельщики Ливерпуля.
При лучшем старте в истории, команда всего на 2 очка опережает более опытного конкурента и идет вровепь по потерянным с Челси.
Думаю Ливерпуль должен прыгнуть выше головы, чтобы вымгратт чемпионат. Не повезло скаущерам, что самый амбициозный год иэ клуба совпал с годом невероятно сильной конкуренции.
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Джо Гомес переродился из глиномеса в жуткого ниндзю
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Совет МИХАЖЛО. Если сайт про АПЛ, пиши обзор на каждую игру. Найми хоть одного сотрудника, лузер. Можно даже некоторых здешних портовых ноулайферов, поди даже платить не придется. Лол...
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интересно кто в среду будет играть? Ориги, Солянке, Старр
(ответить)
Михайло знает какую новость закреплять, ту, которая больше комментариев соберет, накуй крепить всякую шелупонь, тут я с тобой согласен.
(ответить)
Такая вдохновенная игра Ливерпуля позволяет думать что команде по силам сделать требования в этом году
ЮНВА красные братья!
(ответить)
Сейчас смотрел обзор МЮ
Ипать там Де Хея очко спас для МЮ.
(ответить)
ЛФК 18 (не напрягаясь)
муму 10 (сведённые в конвульсиях булки)
ЛЕПОТА ПЛЯТЬ.
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запас вдохновляет конечно. В обойме Старридж Клайн Лаллана Фабиньо Кейта Ловрен Шакири. И благо потихоньку Клопп начал ротировать состав, первый матч с пенсами вообще можно отдать Миньоле Морено и Соланке, главное 29-го сыграть на максимуме и обыграть итальянского бомжа в синей майке
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Хотите реал уникальную ставку? Экспрессом 2 победы над чавски к ряду... не благодарите...
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че та как то очень легкая победа получилась, ну 18 из 18 это топ конечно,
Шакири очень хорошо сыграл 1ый тайм жаль что заменили надеюсь не травма у него, ну и Ван Дейк без травмы бы, ну что ждем челси)))
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Меша охуел колхоз на главную ставить
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МЮ пиздец конечно) Так-то "волки" команда не простая и ещё много кого напрягут, но зашквар - обосраться на Траффорде, особенно после обещаний Маура вернуть туда победы.
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