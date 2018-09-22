"Ливерпуль" оформил лучший старт сезона в своей 126-летней истории

"Ливерпуль" одержал свою седьмую подряд победу со старта сезона с учетом всех соревнований, разгромив дома "Саутгемптон" со счетом 3:0.

Роберто Фирмино полностью восстановился после травмы глаза и занял свое привычное место в нападении "красных", заменив Даниэля Старриджа. Вместо Джо Гомеса и Джеймса Милнера появились Жоэль Матип и Джердан Шакири.



У "святых" Ориоль Ромеу и Мэтт Таргетт вышли вместо Мохамеда Эльюнусси и Данни Ингса.



Хозяева "Энфилда" сразу же принялись атаковать, но очень рано позволили "Саутгемптону" огрызнуться. Шейн Лонг уже был готов поразить ворота Алиссона, однако Виргил Ван Дейк заблокировал удар нападающего гостей.



А на 10-й минуте "Ливерпуль" открыл счет. Шакири на ложном движении ушел от защитника на левом краю штрафной, а затем попытался закрутить мяч в дальний угол ворот. После двух рикошетов мяч оказался в сетке — 1:0.



"Красные" продолжили атаковать и на 21-й минуте были обязаны удваивать свое преимущество. Сыграв в стенку с Фирмино, Салах выскочил на ворота прямо по центру, но с ударом замешкался и позволил Седрику Соарешу выручить свою команду в последний момент.



Однако после осечки Салаха "Ливерпуль" горевал недолго, потому что был назначен угловой, и после подачи от края поля Матип перепрыгнул Янника Вестергора и головой послал мяч в сетку — 2:0.



Два гола раскрепостили хозяев, они принялись играть в свое удовольствие, но и позволяли дышать сопернику, у которого, правда, совершенно ничего не получалось.



В самой концовке первого тайма активный Салах все-таки записал свое имя в авторы голов, сыграв на добивании после удара Шакири со штрафного в крестовину — 3:0.



В начале второго тайма Ван Дейк покинул поле с травмой, однако эта потеря не пошатнула игру "красных" — они по-прежнему доминировали над соперником, хотя уже никуда не спешили.



На 89-й минуте Салах еще раз поразил ворота "святых", однако из-за офсайда у египтянина гол не был засчитан.



Казалось, что после утомительного матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов у "Ливерпуля" могут возникнуть проблемы со свежестью, однако этого совершенно не было видно, а "Саутгемптон" оказался слишком слаб, чтобы навязать борьбу "красным".



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче