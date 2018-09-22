"Ливерпуль" оформил лучший старт сезона в своей 126-летней истории

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал свою седьмую подряд победу со старта сезона с учетом всех соревнований, разгромив дома "Саутгемптон" со счетом 3:0.

Роберто Фирмино полностью восстановился после травмы глаза и занял свое привычное место в нападении "красных", заменив Даниэля Старриджа. Вместо Джо Гомеса и Джеймса Милнера появились Жоэль Матип и Джердан Шакири.

У "святых" Ориоль Ромеу и Мэтт Таргетт вышли вместо Мохамеда Эльюнусси и Данни Ингса.

Хозяева "Энфилда" сразу же принялись атаковать, но очень рано позволили "Саутгемптону" огрызнуться. Шейн Лонг уже был готов поразить ворота Алиссона, однако Виргил Ван Дейк заблокировал удар нападающего гостей.

А на 10-й минуте "Ливерпуль" открыл счет. Шакири на ложном движении ушел от защитника на левом краю штрафной, а затем попытался закрутить мяч в дальний угол ворот. После двух рикошетов мяч оказался в сетке — 1:0.

"Красные" продолжили атаковать и на 21-й минуте были обязаны удваивать свое преимущество. Сыграв в стенку с Фирмино, Салах выскочил на ворота прямо по центру, но с ударом замешкался и позволил Седрику Соарешу выручить свою команду в последний момент.

Однако после осечки Салаха "Ливерпуль" горевал недолго, потому что был назначен угловой, и после подачи от края поля Матип перепрыгнул Янника Вестергора и головой послал мяч в сетку — 2:0.

Два гола раскрепостили хозяев, они принялись играть в свое удовольствие, но и позволяли дышать сопернику, у которого, правда, совершенно ничего не получалось.

В самой концовке первого тайма активный Салах все-таки записал свое имя в авторы голов, сыграв на добивании после удара Шакири со штрафного в крестовину — 3:0.

В начале второго тайма Ван Дейк покинул поле с травмой, однако эта потеря не пошатнула игру "красных" — они по-прежнему доминировали над соперником, хотя уже никуда не спешили.

На 89-й минуте Салах еще раз поразил ворота "святых", однако из-за офсайда у египтянина гол не был засчитан.

Казалось, что после утомительного матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов у "Ливерпуля" могут возникнуть проблемы со свежестью, однако этого совершенно не было видно, а "Саутгемптон" оказался слишком слаб, чтобы навязать борьбу "красным".

"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2018 18:55

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 22.09.2018 19:23 # zheka000000
    и этой историей гордятся скаузеры?)))) ахахахах

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  2. gerrard08 22.09.2018 19:21 # gerrard08
    Простые 3 очка. Очень странная ситуация. Есть и результат и игра четко поставлена, но голы забиваются с долей везения при том что явные моменты порятся пачками.
    В любом случае саут нанес только 1 удар в концовке, поэтому вопрос об справедливости 3 очков снимается. Очень радует оборона, которая уже вроде пол года как на энфилде !даже не пропускает! Считаю это выдающимся достижением, не помню когда у лфк оборона была сильнее, за все 15 лет наблюдения за командой.

    Еще парочка моментов:

    1. Вообще хз почему Лонг считается нападающим. Один из самых бесполезных цн в апл имхо. Поч не Остин и не Габьедини в основе хз.

    2. Матип норм приложил хейтеров. В защите четко и гол в копилке.

    3. Шак классно дебютировал. Смотрелся очень органично во взаимодействии с командой.

    4. Надеюсь их замены с ввд просто мера предосторожности, а то обида будет.

    5. Салах рил в ужасной форме. Единственное что успокаивает - то что он и в прошлом году пачками порол по началу. Но в любом случае свои минимальные 15 за сезон положит.

    Юнва! Лучший старт и топовые клиншиты - вот что важно.

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  3. narcot 22.09.2018 19:20 # narcot
    Скам - глиномесы. Надеюсь, что Валенсия выбросит их в ле

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  4. kos9k 22.09.2018 19:18 # kos9k
    лфк на вершине
    пенсы под шконкой
    безвиз наяривает арабам
    все как всегда))

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  5. quavo 22.09.2018 19:18 # quavo
    чи да

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  6. chebrec 22.09.2018 19:17 # chebrec
    Красные короли на главной!
    Кому не нравится можете проваливать с сайта!

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  7. staryi-eblan 22.09.2018 19:16 # staryi-eblan
    Сколько раз колбасидорам было сказано, чтобы раньше времени не вскукарекивали, но нет, продолжают в сентябре на себя вешать золотые медали и молиться на Клоппа. В мае же - 15 очков до Сити, как всегда

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  8. rentv 22.09.2018 19:16 # rentv
    Воббще не понимаю чему радуются болельщики Ливерпуля.
    При лучшем старте в истории, команда всего на 2 очка опережает более опытного конкурента и идет вровепь по потерянным с Челси.

    Думаю Ливерпуль должен прыгнуть выше головы, чтобы вымгратт чемпионат. Не повезло скаущерам, что самый амбициозный год иэ клуба совпал с годом невероятно сильной конкуренции.

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  9. hammersmith 22.09.2018 19:16 # hammersmith
    Джо Гомес переродился из глиномеса в жуткого ниндзю

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  10. mc-od 22.09.2018 19:15 # mc-od
    Совет МИХАЖЛО. Если сайт про АПЛ, пиши обзор на каждую игру. Найми хоть одного сотрудника, лузер. Можно даже некоторых здешних портовых ноулайферов, поди даже платить не придется. Лол...

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  11. keremet 22.09.2018 19:14 # keremet
    интересно кто в среду будет играть? Ориги, Солянке, Старр

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  12. ssa 22.09.2018 19:14 # ssa
    Михайло знает какую новость закреплять, ту, которая больше комментариев соберет, накуй крепить всякую шелупонь, тут я с тобой согласен.

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  13. chebrec 22.09.2018 19:14 # chebrec
    Такая вдохновенная игра Ливерпуля позволяет думать что команде по силам сделать требования в этом году
    ЮНВА красные братья!

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  14. largo-winch 22.09.2018 19:13 # largo-winch
    Сейчас смотрел обзор МЮ
    Ипать там Де Хея очко спас для МЮ.

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  15. contrario 22.09.2018 19:12 # contrario
    ЛФК 18 (не напрягаясь)
    муму 10 (сведённые в конвульсиях булки)

    ЛЕПОТА ПЛЯТЬ.

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  16. spartan 22.09.2018 19:11 # spartan
    запас вдохновляет конечно. В обойме Старридж Клайн Лаллана Фабиньо Кейта Ловрен Шакири. И благо потихоньку Клопп начал ротировать состав, первый матч с пенсами вообще можно отдать Миньоле Морено и Соланке, главное 29-го сыграть на максимуме и обыграть итальянского бомжа в синей майке

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  17. only--liverpool 22.09.2018 19:10 # only--liverpool
    Хотите реал уникальную ставку? Экспрессом 2 победы над чавски к ряду... не благодарите...

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  18. keremet 22.09.2018 19:09 # keremet
    че та как то очень легкая победа получилась, ну 18 из 18 это топ конечно,
    Шакири очень хорошо сыграл 1ый тайм жаль что заменили надеюсь не травма у него, ну и Ван Дейк без травмы бы, ну что ждем челси)))

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  19. toha-bludsikir 22.09.2018 19:09 # toha-bludsikir
    Меша охуел колхоз на главную ставить

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  20. sausage 22.09.2018 19:08 # sausage
    МЮ пиздец конечно) Так-то "волки" команда не простая и ещё много кого напрягут, но зашквар - обосраться на Траффорде, особенно после обещаний Маура вернуть туда победы.

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