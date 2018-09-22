Эмери знает, как решить проблемы "Арсенала" в защите

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что сможет решить проблемы "канониров" в защите.

В пяти стартовых матчах сезона "пушкари" умудрились пропустить девять голов. В стартовой игре Лиги Европы "Арсенал" тоже не оставил свои ворота на замке, позволив "Ворскле" забить два мяча.



Тем не менее, Эмери уверен, что уже в ближайшее время команда начнет играть гораздо надежнее. Унаи выделил два компонента, которые позволят "Арсеналу" прибавить в защите.



"В первую очередь мы работаем над уверенностью защитников. Во вторую — над тем, чтобы вся команда играла компактнее без мяча. Это касается не только защитников, но и всех остальных".



"Мы понимаем, что, как и любому другому процессу, на это требуется время. Я думаю, что мы можем прибавить. Более того, нам нужно прибавить", - цитирует Эмери ESPN.