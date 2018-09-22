Педро сравнил Сарри с Гвардиолой и упрекнул Конте

Вингер "Челси" Педро заявил, что стиль главного тренера "синих" Маурицио Сарри напоминает ему тот футбол, в который он играл в "Барселоне".

Как известно, под руководством Сарри "Челси" выиграл все шесть своих первых матчей в новом сезоне, но еще больше, чем результаты, Педро радует тот футбол, который демонстрируют лондонцы.



31-летний испанец наблюдает большой контраст относительно того, как "Челси" играл при Антонио Конте в прошлом сезоне, и сравнивает идеи Сарри с идеями Хосепа Гвардиолы.



"Команда стала лучше, чем в прошлом сезоне. У тренера очень хорошие идеи насчет того, как нужно прессинговать, атаковать, играть. У нас больше игроков между линий, мы создаем больше моментов и много владеем мячом. Это очень хорошо".



"При Сарри мы много бегаем, но это иной футбол, потому что мы постоянно прессингуем очень высоко. При Антонио мы, возможно, действовали компактнее и всегда оборонялись на своей половине поля. Это означало, что тебе приходится проделывать большой путь до чужих ворот после возвращения мяча. При Сарри ты возвращаешь мяч в очень хорошей позиции для атаки".



"Ты ближе к чужим воротам, чтобы забивать и создавать моменты. Это самое важное отличие между прошлым сезоном и этим. Это очень хорошее изменение для команды. Вы и сами можете понять, что так лучше, глядя на результаты".



"В действительности это те же идеи, что были у "Барселоны" при Пепе Гвардиоле. Они (Сарри и Гвардиола) очень похожи своим идеями, у них одинаковые атакующие идеи", — сообщил Педро Daily Mirror.