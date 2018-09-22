Фергюсон вернулся на "Олд Траффорд"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон впервые вернулся на "Олд Траффорд" после перенесенной операции на головном мозге в мае.

В концовке прошлого сезона с сэром Алексом приключилось большое несчастье. Находясь дома, 76-летний шотландец почувствовал себя плохо, упал и сильно ударился головой.



В госпитале у Фергюсона диагностировали кровоизлияние в мозг. Сэр Алекс был погружен в искусственную кому и прооперирован, после чего началась длительная реабилитация.



К счастью, сейчас Фергюсон окреп настолько, что смог без посторонней помощи приехать на "Олд Траффорд", чтобы понаблюдать за игрой "красных дьяволов" против "Вулверхэмптона", сообщает BBC.



Добавим, что это первое публичное появление сэра Алекса с 29 апреля, когда он вручил памятный трофей Арсену Венгеру, готовившемуся оставить тренерский мостик "Арсенала".