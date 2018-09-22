Сарри не важно, кто будет капитаном "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не придает значения капитанской повязке, поэтому для него не важно, кто будет исполнять эту роль.

Формально капитаном "синих" остается Гари Кэхилл, но из-за того, что англичанин не получает игровую практику, повязка кочует от игрока к игроку. В матче Лиги Европы с ПАОКом ее успели примерить Виллиан и Сесар Аспиликуэта.



Однако Сарри не придает особого значения, кто будет исполнять эту роль в дальнейшем. Маурицио просит не зацикливаться на повязке.



"Я даже не помню, кто у нас был капитаном в первом тайме. Виллиан? Значит, так и есть. Я помню лишь, что во втором тайме им стал Аспиликуэта. Понимаю, что в Англии этому придают большое значение, но, если честно, мне совершенно не важно, кто будет выводить команду с капитанской повязкой", - сообщил Сарри BBC.