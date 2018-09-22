Уолкотт отпразднует, если забьет "Арсеналу"
Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт пообещал отпраздновать гол в ворота "Арсенала".
В воскресенье Уолкотт вернется на "Эмирейтс", где провел 12 лет своей карьеры перед трансфером в "Эвертон". Несмотря на такую долгую связь, Тео собирается отпраздновать гол "Арсеналу", если ему удастся поразить ворота Петра Чеха.
"Да, я собираюсь это отпраздновать. Думаю, болельщики "Арсенала" будут не против и с уважением отнесутся к этому".
"Почему бы мне не насладиться голом и не отпраздновать его с фанатами новой команды? Они проделают длинный путь, поэтому мы должны их порадовать".
"Кто-то принципиально не празднует гол в ворота бывшей команды, но я не из этих людей. Теперь я играю за болельщиков "Эвертона", и я хочу победить для них", - цитирует Уолкотта The Telegraph.
22.09.2018 14:00
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Последние комментарии:
разве еще кто-то болеет за Арсенал? Это вышло из моды в середине нулевых)
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Ахахахахахахаха!!!
Нормально!!!!
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Этим интервью он провел фанам гейгуннеров шершавым мухомором по губам, что, в принципе, принесло им удовольствие. Скриньте.
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Знает что не забьет
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