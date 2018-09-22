Уолкотт отпразднует, если забьет "Арсеналу"

Тео Уолкотт Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт пообещал отпраздновать гол в ворота "Арсенала".

В воскресенье Уолкотт вернется на "Эмирейтс", где провел 12 лет своей карьеры перед трансфером в "Эвертон". Несмотря на такую долгую связь, Тео собирается отпраздновать гол "Арсеналу", если ему удастся поразить ворота Петра Чеха.

"Да, я собираюсь это отпраздновать. Думаю, болельщики "Арсенала" будут не против и с уважением отнесутся к этому".

"Почему бы мне не насладиться голом и не отпраздновать его с фанатами новой команды? Они проделают длинный путь, поэтому мы должны их порадовать".

"Кто-то принципиально не празднует гол в ворота бывшей команды, но я не из этих людей. Теперь я играю за болельщиков "Эвертона", и я хочу победить для них", - цитирует Уолкотта The Telegraph.




Метки Арсенал, Уолкотт, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 22.09.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. beatboy 22.09.2018 14:24 # beatboy
    разве еще кто-то болеет за Арсенал? Это вышло из моды в середине нулевых)

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  2. chebrec 22.09.2018 14:18 # chebrec
    Ахахахахахахаха!!!
    Нормально!!!!

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  3. leon-britton 22.09.2018 14:11 # leon-britton
    Этим интервью он провел фанам гейгуннеров шершавым мухомором по губам, что, в принципе, принесло им удовольствие. Скриньте.

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  4. moneymaker 22.09.2018 14:01 # moneymaker
    Знает что не забьет

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