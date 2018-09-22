Уолкотт отпразднует, если забьет "Арсеналу"

Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт пообещал отпраздновать гол в ворота "Арсенала".

В воскресенье Уолкотт вернется на "Эмирейтс", где провел 12 лет своей карьеры перед трансфером в "Эвертон". Несмотря на такую долгую связь, Тео собирается отпраздновать гол "Арсеналу", если ему удастся поразить ворота Петра Чеха.



"Да, я собираюсь это отпраздновать. Думаю, болельщики "Арсенала" будут не против и с уважением отнесутся к этому".



"Почему бы мне не насладиться голом и не отпраздновать его с фанатами новой команды? Они проделают длинный путь, поэтому мы должны их порадовать".



"Кто-то принципиально не празднует гол в ворота бывшей команды, но я не из этих людей. Теперь я играю за болельщиков "Эвертона", и я хочу победить для них", - цитирует Уолкотта The Telegraph.