Ковачич хочет быть похож на Скоулза
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич признался, что старается совершенствоваться благодаря видео с участием легенды "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза.
После перехода из "Реала" на правах аренды 24-летний хорват мгновенно забронировал место в стартовом составе "синих". Матео не останавливается на достигнутом: чтобы закрепить успех, Ковачич учится фирменным приемам Скоулза.
"Каждый игрок хочет быть собой, но Пол Скоулз был для меня одним из лучших. Он показывал превосходную игру. Я до сих пор наслаждаюсь, когда смотрю видео с его участием на YouTube. Я стараюсь учиться чему-то новому".
"У него были все качества современного полузащитника. Он забивал, хорошо защищался, отбирал мячи. Я не хочу кого-то копировать, но мне нравится смотреть игру Скоулза. Еще два примера для меня – Лука Модрич и Андрес Иньеста", - сообщил Ковачич The Sun.
22.09.2018 13:00
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Последние комментарии:
насчет забивания голов это ему надо к Лэмпсу, но манерой Маттео больше Скоулза напоминает
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главное не обосраться в конце сезона и выкупить этого околотопчика
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потому что Скоулз лучший!
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ни одного комента, оно и понятно... вот если б Матео назвал "легендарного" и главного неудачника из лузерпуля... О, сколько визгливого хвастовства, само возвеличивания и само любования, ложной значимости и ложной важности, артистичного пафоса и клоунской гордости выдали бы лузерпульские "натуралы"...
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конечно нужно брать пример у старшего поколения, но и что то своё тоже надо привносить
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