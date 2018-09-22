Ковачич хочет быть похож на Скоулза

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич признался, что старается совершенствоваться благодаря видео с участием легенды "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза.

После перехода из "Реала" на правах аренды 24-летний хорват мгновенно забронировал место в стартовом составе "синих". Матео не останавливается на достигнутом: чтобы закрепить успех, Ковачич учится фирменным приемам Скоулза.



"Каждый игрок хочет быть собой, но Пол Скоулз был для меня одним из лучших. Он показывал превосходную игру. Я до сих пор наслаждаюсь, когда смотрю видео с его участием на YouTube. Я стараюсь учиться чему-то новому".



"У него были все качества современного полузащитника. Он забивал, хорошо защищался, отбирал мячи. Я не хочу кого-то копировать, но мне нравится смотреть игру Скоулза. Еще два примера для меня – Лука Модрич и Андрес Иньеста", - сообщил Ковачич The Sun.