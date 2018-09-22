Ковачич хочет быть похож на Скоулза

Матео Ковачич Полузащитник "Челси" Матео Ковачич признался, что старается совершенствоваться благодаря видео с участием легенды "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза.

После перехода из "Реала" на правах аренды 24-летний хорват мгновенно забронировал место в стартовом составе "синих". Матео не останавливается на достигнутом: чтобы закрепить успех, Ковачич учится фирменным приемам Скоулза.

"Каждый игрок хочет быть собой, но Пол Скоулз был для меня одним из лучших. Он показывал превосходную игру. Я до сих пор наслаждаюсь, когда смотрю видео с его участием на YouTube. Я стараюсь учиться чему-то новому".

"У него были все качества современного полузащитника. Он забивал, хорошо защищался, отбирал мячи. Я не хочу кого-то копировать, но мне нравится смотреть игру Скоулза. Еще два примера для меня – Лука Модрич и Андрес Иньеста", - сообщил Ковачич The Sun.



Метки Ковачич, Скоулз, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.09.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 747

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Последние комментарии:




  1. gio 22.09.2018 13:52 # gio
    насчет забивания голов это ему надо к Лэмпсу, но манерой Маттео больше Скоулза напоминает

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  2. farot 22.09.2018 13:41 # farot
    главное не обосраться в конце сезона и выкупить этого околотопчика

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  3. mancunia-planet 22.09.2018 13:32 # mancunia-planet
    потому что Скоулз лучший!

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  4. kojan 22.09.2018 13:26 # kojan
    ни одного комента, оно и понятно... вот если б Матео назвал "легендарного" и главного неудачника из лузерпуля... О, сколько визгливого хвастовства, само возвеличивания и само любования, ложной значимости и ложной важности, артистичного пафоса и клоунской гордости выдали бы лузерпульские "натуралы"...

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  5. blueswin 22.09.2018 13:26 # blueswin
    конечно нужно брать пример у старшего поколения, но и что то своё тоже надо привносить

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