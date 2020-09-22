"Барселона" будет следить за Погба в каждом матче

"Барселона" будет наблюдать за игрой Поля Погба в каждом матче "Манчестер Юнайтед". Затем каталонцы примут решение о приобретении игрока.

Еще прошлым летом клуб с "Камп Ноу" пытался заполучить чемпиона мира в составе сборной Франции. "Барселона" даже вступила в переговоры со своими коллегами, но боссы "Юнайтед" отказались от продажи Погба.



Как сообщает Daily Mirror, на этом интерес каталонцев к Полю не угас. Более того, скауты "Барселоны" будут следить за прогрессом Погба в каждом матче, который проведет МЮ до конца сезона.



Вполне вероятно, что уже в июне "сине-гранатовые" вернутся с улучшенным предложение по 25-летнему игроку. Если верить источнику, то речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов фунтов.