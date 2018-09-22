Моуриньо рассказал о своих отношениях с Жорже Мендешем

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что практически не общается с агентом Жорже Мендешем.

Когда Моуриньо соглашался на работу с "красными дьяволами", ходили слухи, что Мендеш, одним из клиентов которого является сам Жозе, может стать Серым кардиналом клуба с "Олд Траффорд".

Однако никакого сотрудничества между Мендешем и "Юнайтед" в период работы Моуриньо не получилось. Более того, теперь основные интересы Жорже связаны с "Вулверхэмптоном", именно туда португальский агент направляет своих игроков.

В преддверии домашнего матча против "волков" в рамках Премьер-Лиги Моуриньо рассказал всю правду о своих отношениях с Мендешем.

"Нет, я достаточно давно с ним уже не разговаривал. Но даже когда мы разговариваем, то не о моей работе или его работе. Он мой агент и только".

"Но я думаю, он хорошо трудится в "Вулверхэмптоне". Дело не только в португальском влиянии, португальском тренере, португальском персонале и португальских игроках — им удалось найти правильных игроков, составить правильное сочетание из молодости и опыта, найти устоявшихся игроков".

"В этом сезоне они обзавелись голкипером сборной Португалии, а Моутиньо — один из тех, кто провел более 100 матчей за национальную команду. Такие игроки делает команду гораздо стабильнее".

"Их молодые игроки — это игроки с хорошим потенциалом, и вы можете видеть, что у них действительно хорошая команда, а тренерский штаб хорошо делает свою работу", — цитирует Моуриньо Daily Star.



Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Мендеш, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2018 11:00

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  1. silber 22.09.2018 11:30 # silber
    "Нет, я достаточно давно с ним уже не разговаривал. Но даже когда мы разговариваем, то не о моей работе или его работе. Он мой агент и только".
    Как то противоречиво звучит.

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  2. melwood-lfc 22.09.2018 11:02 # melwood-lfc
    а вот и каминг-аут от Жозе подъехал =

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