Моуриньо рассказал о своих отношениях с Жорже Мендешем
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что практически не общается с агентом Жорже Мендешем.
Когда Моуриньо соглашался на работу с "красными дьяволами", ходили слухи, что Мендеш, одним из клиентов которого является сам Жозе, может стать Серым кардиналом клуба с "Олд Траффорд".
Однако никакого сотрудничества между Мендешем и "Юнайтед" в период работы Моуриньо не получилось. Более того, теперь основные интересы Жорже связаны с "Вулверхэмптоном", именно туда португальский агент направляет своих игроков.
В преддверии домашнего матча против "волков" в рамках Премьер-Лиги Моуриньо рассказал всю правду о своих отношениях с Мендешем.
"Нет, я достаточно давно с ним уже не разговаривал. Но даже когда мы разговариваем, то не о моей работе или его работе. Он мой агент и только".
"Но я думаю, он хорошо трудится в "Вулверхэмптоне". Дело не только в португальском влиянии, португальском тренере, португальском персонале и португальских игроках — им удалось найти правильных игроков, составить правильное сочетание из молодости и опыта, найти устоявшихся игроков".
"В этом сезоне они обзавелись голкипером сборной Португалии, а Моутиньо — один из тех, кто провел более 100 матчей за национальную команду. Такие игроки делает команду гораздо стабильнее".
"Их молодые игроки — это игроки с хорошим потенциалом, и вы можете видеть, что у них действительно хорошая команда, а тренерский штаб хорошо делает свою работу", — цитирует Моуриньо Daily Star.
22.09.2018 11:00
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"Нет, я достаточно давно с ним уже не разговаривал. Но даже когда мы разговариваем, то не о моей работе или его работе. Он мой агент и только".
Как то противоречиво звучит.
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а вот и каминг-аут от Жозе подъехал =
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