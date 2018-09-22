Почеттино: "Проигрывая борьбу в своей штрафной, ты должен чувствовать себя оскорбленным"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал оборонительную игру своей команды при стандартных положениях, заявив, что его подопечные должны воспринимать как личное оскорбление каждое проигранное единоборство в своей штрафной.

У Почеттино были претензии к своей команде еще после победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в конце августа. Последовавшие затем три поражения подряд лишь усилии недовольство аргентинского тренера, который не стал стесняться в выражениях перед выездом к "Брайтону".



"Если бы я опекал парня, то он бы не коснулся мяча. Это нечто, что внутри тебя, ты должен быть сильным внутри. Когда мяч посередине между тобой и мной, вопрос в том, кто из нас силен: ты или я? Не только нам, но и любому тренерскому штабу очень сложно как-либо влиять на эти ситуации".



"Это вопрос твоего футбольного образования. Вопрос того, как тебя научили или несколько ты смел, чувствуешь ли ты себя оскорбленным, когда кто-либо выигрывает единоборство у тебя".



"Если бы мне пришлось кого-нибудь опекать, и он коснулся бы мяча, это стало бы позором для меня. Нужно это чувствовать. Если ты этого не чувствуешь, тогда все сложно. Тебе нужна внутренняя сила, желание выигрывать борьбу".



"Я сам был игроком, хотя и не лучшим. Тебе всегда нужна эта смелость, чтобы сказать: "Я хочу бороться". Все определяет твое желание бороться. Ты можешь двигаться, но ты должен смотреть на мяч и не терять игрока, которого опекаешь, потому что в таком случае вся тактика и вся подготовка улетает в трубу", — цитирует Почеттино The Telegraph.