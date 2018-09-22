Каррагер считает, что Бенитес должен покинуть "Ньюкасл"

Рафаэль Бенитес Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что тренеру Рафаэлю Бенитесу необходимо покинуть "Ньюкасл", если Майк Эшли останется владельцем клуба.

Минувшим летом Эшли в очередной раз подвел Бенитеса, не поддержав того на трансферном рынке. Майк потерял всякий интерес к "сорокам", не желает в них инвестировать, но одновременно никак не может найти покупателя на клуб по желаемой цене.

Каррагер считает, в такой ситуации у Бенитеса нет никаких спортивных перспектив в "Ньюкасле", и советует своему бывшему наставнику по "Ливерпулю" уйти по окончании сезона.

"Если Эшли останется, Рафа должен уйти. Таковы были мои заключительные слова, посвященные колонке про "Ньюкасл" в прошлом сезоне".

"Глядя на ситуации в клубе на старте этого сезона, с футбольной точки зрения, мне сложно объяснить, почему мой бывший тренер до сих пор там".

"Когда тренер с послужным списком Рафаэля Бенитеса топчется на месте и не имеет перспектив лучше, чем сохранение прописки в Премьер-Лиге, это непостижимо. Чего-то большего ему не сделать на "Сент Джеймс Парк".

"Не сделать без изменений, а их ждать не приходится. Текущая ситуация — не более чем брак по расчету. Краткосрочный союз без будущего за пределами этого сезона".

"Майк Эшли не может позволить себе уволить Бенитеса. Да и зачем ему изгонять того, кто лучше всего годится для удержания их Премьер-Лиге и сдерживает болельщиков, чтобы те еще больше не разочаровались?"

"Рафа отработает свой контракт, потому что выкупить его сейчас будет стоить 6 миллионов фунтов. "Ньюкасл" — большой и престижный клуб. У Бенитеса отличная зарплата, и он сохраняет поддержку "Сент Джеймс Парк".

"Но реальность такова, что они представляют из себя хромающую организацию, и их расставание следующим летом неизбежно", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.



Метки Бенитес, Каррагер, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2018 09:15

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  1. brown-ale 22.09.2018 09:34 # brown-ale
    Ньюкасл утонет, если Рафа уйдет.

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  2. melwood-lfc 22.09.2018 09:22 # melwood-lfc
    Рафа без хорошего клуба не останется
    Эшли конечно фееричный далбич

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  3. chebrec 22.09.2018 09:20 # chebrec
    Да как он смеет так с легендой тренером лфк

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