Почеттино не считает, что звездам "Тоттенхэма" не хватило летних каникул

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отверг предположения о том, что его звездам сложно вернуться в форму из-за отнявшего много сил Чемпионата Мира.

Поражение 2:1 от "Интера" в Лиге Чемпионов посреди недели стало для "шпор" третьим подряд с учетом всех соревнований. Это худшая подобная серия за время работы Почеттино в Северном Лондоне.



Некоторые ключевые игроки "Тоттенхэма", включая нападающего Харри Кейна, выглядят истощенными морально и физически. Кажется, что звезды команды просто перегорели и полноценно не отдохнули после ЧМ-2018, однако Маурисио так не считает.



"Когда проигрываешь, искать этому причины — нормально. Я провел здесь четыре года, тружусь пятый, и за это время мы постарались стать максимально гибкими по отношению к каждому игроку, чтобы каждый игрок чувствовал себя отлично, был полон энергии и мог бы хорошо выступать на поле".



"Никто не жаловался мне, что они устали и нуждаются в дополнительных днях отдыха. Мы обеспечили игрокам 21 день отдыха — больше, чем некоторые другие команды".



"Помнится, я разговаривал с Микелем Артетой из "Манчестер Сити". Они договорились со своими игроками, что те вернутся на неделю раньше наших, потому что им предстояло сыграть в матче за Суперкубок Англии. У них было только 15 дней отдыха", — цитирует Почеттино Sky Sports.