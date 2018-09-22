Эмери даст Лено возможность стать первым номером "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери пообещал Бернду Лено, что у того будут шансы утвердиться в качестве первого номера команды.

Перебравшись на "Эмирейтс" минувшим летом из "Байера", дебютировать за свой новый клуб Лено смог только в минувший четверг в победном для "канониров" матче Лиги Европы против "Ворсклы" (4:2).



26-летний немец уже успел намекнуть, что разочарован своей ситуацией. По словам Бернда, он переходил в "Арсенал", чтобы играть каждый матч. Однако Эмери обещает, что у Лено будут шансы потеснить Петра Чеха в статусе первого номера.



"Нужно, чтобы каждый демонстрировал свою страсть к игре — особенно молодежь, и новички. Опыт — это важный фактор, чтобы играть каждый матч в Премьер-Лиге, потому что конкуренция здесь так высока".



"Мы довольны Лено, он сыграл свой первый матч за первую команду. Мы должны продолжать давать ему шансы и вселять в него уверенность, чтобы он мог показывать свой лучший футбол, когда играет".



"Моя идея заключается в том, чтобы определять состав в заключительные часы перед каждым матчем, и игроки — первые, кому я рассказываю о своем решении. Пока что Петр Чех играет хорошо, и мы объясняем каждому игроку, включая голкиперов, о ситуации в каждый конкретный момент времени", — сообщил Эмери Sky Sports.