Клопп хочет, чтобы "Ливерпуль" был "самым неприятным соперником"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет, чтобы его мерсисайдцы были "самым неприятным соперником" для других команд в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В субботу против "Саутгемптона" подопечные Клоппа постараются развить свою победную серию до семи матчей. "Ливерпуль" играет очень мощно на старте нового сезона, демонстрируя надежную оборону и по-прежнему грозную атаку.



Юрген доволен, что "красные" подтянули свою оборонительную игру, и теперь хочет, чтобы остальные команды возненавидели играть против "Ливерпуля".



"Мы действительно хотим быть самым неприятным соперником. Таков наш план, и для этого у нас есть хорошие игроки, что очень приятно".



"Мы хотим хорошо обороняться. Лучшая новость двух последних недель заключается в том, что мы изменили или переосмыслили свои оборонительные навыки. Эти навыки нам особо не требовались в первых матчах — не так, что нам не требовалось обороняться, но то были другие матчи".



"Зато против "Тоттенхэма" и против ПСЖ я был счастлив тем, как мы оборонялись. Это действительно сложно, иначе каждый бы мог делать это. И при этом мы продолжали играть в хороший футбол, так что это действительно большой шаг для нас в этом сезоне", — цитирует Клоппа The Telegraph.