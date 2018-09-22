Моуриньо по-прежнему ожидает "очень сложного сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по-прежнему убежден, что это будет "очень сложный сезон" для его команды, несмотря на наметившийся прогресс в результатах.

К субботнему матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" на "Олд Траффорд" "красные дьяволы" подходят с серией из трех побед кряду с учетом всех соревнований и довольно неплохой игрой, однако Жозе не расслабляется и ждет новых препятствий.



"Я оптимистичен, но да, это будет сложный сезон. Определенно сложный. Я не изменил своего мнения насчет этого лишь потому, что мы выиграли два матча в Премьер-Лиге. Сезон определено будет сложным".



"Взгляните на уровень команд, взгляните на уровень состава "Ливерпуля", состава "Челси", состава "Тоттенхэма", вдобавок прибавляет "Арсенал". Это будет сложно".



"Я не утверждаю, что мы наберем больше очков, чем в прошлом сезоне, потому что в прошлом сезоне мы набрали очень приемлемое количество очков. Но я думаю, что мы точно станем лучше как команда. Мы будем играть лучше, чем прежде. Мы способны на это".



"И все равно я думаю, это будет очень сложный сезон — не только для нас, но и для остальных, потому что остальные могут повторить мои слова".



"Они могут сказать: "О, у "Манчестер Юнайтед" хорошая команда, хороший подбор игроков. У "Сити" хорошая команда, хороший подбор игроков". Все они могут сказать одно и то же".



"Поэтому, если кто-то ожидает легкого сезона, то они ошибаются, но я не думаю, что у кого-либо есть иллюзии на этот счет — все мы знаем, что сезон будет сложным", — цитирует Моуриньо Sky Sports.