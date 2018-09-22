6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 22 сентября восемью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — УОТФОРД 14:30



Возможно, "Фулхэм" и обладает худшей обороной в лиге в плане пропущенных голов, но важным фактором в столь негативной статистике стал выезд к "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. На сей раз "дачники" попытаются быть смелее, а "Уотфорд" захочет вернуть свою победную поступь после поражения от "Манчестер Юнайтед". "Шершни" не проигрывают уже в четырех встречах с "Фулхэмом" и могут впервые в истории одолеть "дачников" три раза подряд с учетом всех соревнований.



Капитан "Фулхэма" Том Кэрни по-прежнему вне игры с травмой лодыжки. Тим Рим уже возобновил тренировки, но на поле выйти пока не готов.



"Уотфорд" может на шестой матч кряду выйти неизменным стартовым составом. Натаниэль Чалоба продолжает восстановление после повреждения колена.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" жаждет одержать свою четвертую кряду победу с учетом всех соревнований, окончательно позабыв о кошмарных поражениях от "Брайтона" и "Тоттенхэма". Однако "Вулверхэмптон" — не та команда, которая сделает ставку на глухую оборону. "Волки" привыкли атаковать, да и грех не воспользоваться усталостью соперника после выступления на европейской арене. В восьми последних выездах на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований "волки" проиграли все восемь раз.



Этот матч из-за дисквалификаций пропускают игроки "Юнайтед" Неманья Матич и Маркус Рэшфорд. Андер Эррера и Маркос Рохо еще не вернулись в строй — в отличие от Фила Джонса.



Единственной потерей "Вулверхэмптона" остается нападающий Иван Кавалейру, его все еще беспокоит спина.



ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Ливерпуль" только в компенсированное время вырвал три очка против ПСЖ в Лиге Чемпионов. Победа 3:2 отняла немало сил у "красных", но может укрепить и без того отличную атмосферу в коллективе и придать игрокам уверенности. "Саутгемптон" в этом сезоне пока одержал лишь одну победу, но сделал это во время предыдущего выезда — к "Кристал Пэлас" (0:2). В четырех последних встречах с "Ливерпулем" в рамках чемпионата "святые" не забивали.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино полностью восстановился после травмы глаза. Деян Ловрен набирает форму в тренировках. Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Доминик Соланке и Дивок Ориги продолжают лечиться.



"Саутгемптон" будет лишен нападающего Данни Ингса, который арендован как раз у "Ливерпуля". Маноло Габбиадини предстоит фитнес-тест.



ЛЕСТЕР — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



"Лестер" проиграл оба своих предыдущих матча, и еще один отрицательный результат может серьезно пошатнуть позиции Клода Пюэля, который и так никогда не чувствовал себя на "Кинг Пауэр" в безопасности. "Хаддерсфилд" пока выглядит одним из главных претендентов на вылет, не зная побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду и забив только два гола в этом сезоне. "Лисы" выиграли все семь последних встреч с "терьерами" на своем поле в рамках чемпионата.



Дисквалифицированного капитана "Лестера" Уэса Моргана может заменить Джонни Эванс. Мэтти Джеймс вне игры с травмой ахилла.



Капитан "Хаддерсфилда" Джонатан Хогг возвращается после трех матчей дисквалификации. Эрик Дурм решил свои проблемы со спиной. Рамадан Собхи остается в лазарете.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 17:00



В этом сезоне "Ньюкасл" демонстрирует очень прагматичную игру, однако против соперников в лице "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Рафаэль Бенитес едва ли мог поступить иначе, осознавая, что возможности его команды весьма ограничены. Возможно, против "Кристал Пэлас" "сороки" будут чуть смелее, но Уилфриду Захе они спуска точно не дадут. "Орлы" одержали только одну победу и потерпели 10 поражений в 15 последних встречах с "Ньюкаслом" с учетом всех соревнований.



Джордан Айю, как ожидается, продолжит подменять травмированного Кристиана Бентеке в нападении "Пэлас". Скотт Данн, Пап Суаре и Коннор Уикхэм тоже остаются под присмотром докторов.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс решил проблемы с лодыжкой. Джонджо Шелви претендует на свое первое появление в старте после травмы бедра.



КАРИДФФ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция



В преддверии этого матча главный тренер "Кардифф" Нил Уорнок поделился своими опасениями, заявив, что поражение от "Лиона" в Лиге Чемпионов может стать "пинком под задницу" для "Манчестер Сити". Похоже, это намек на то, что "ласточки" готовятся биться — как в прошлом сезоне, когда Джо Беннетт чуть не оторвал ноги Лерою Сане в Кубке Англии — или, скорее, отбиваться. "Горожане" не знают побед в шести выездах к "Кардиффу" в рамках высшего дивизиона.



После болезни возвращается полузащитник "Кардиффа" Харри Артер. Восстановление Арона Гуннарсона после травмы колена затягивается.



"Сити" будет лишен в этом матче Клаудио Браво, Эльякима Мангала, Данило, Бенжамена Менди и Кевина Де Брюйне.



БЕРНЛИ — БОРНМУТ 17:00



Только одно очко в пяти первых матчах Премьер-Лиги — это худший старт "Бернли" в высшем дивизионе с сезона 1927/28, когда было пять поражений подряд. Шон Дайч признает, что его команда не похожа на себя, но считает, что матчи в квалификации Лиги Европы здесь не при чем. "Борнмут" начал кампанию гораздо ярче и в данный момент подпирает первую четверку. В заключительном туре прошлого сезона "вишенки" добыли свою первую победу в 15 последних выездах к "бордовым".



Защитник "Бернли" Бен Гибсон перенес операцию на грыже и теперь пропустит минимум две недели. Стивен Дефур и Робби Брэйди идут на поправку, но в субботу не сыграют.



"Борнмут" рискует недосчитаться Чарли Дэниэлса и Кайла Тэйлора. Свой первый матч после перенесенной полгода назад травмы колена может сыграть Джуниор Станислас.



БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



"Брайтону" стоит быть настороже. "Тоттенхэм" впервые при Маурисио Почеттино потерпел три поражения подряд с учетом всех соревнований, и аргентинский тренер справедливо требует от своих подопечных реакции. В девяти последних домашних матчах Премьер-Лиги "чайки" потерпели лишь одно поражение, и это должно придавать им уверенности. В 15 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "шпорам" лишь однажды не удалось забить.



Полузащитник Паскаль Гросс, которого беспокоит лодыжка, остается единственной потерей "Брайтона". Хосе Искьердо и Флорин Андоне уже набрали форму и продолжают терпеливо ждать своего шанса.



"Тоттенхэм" оценит состояние Муссы Сиссоко и Деле Алли. Михел Ворм продолжит подменять Уго Льориса в воротах. Тоби Алдервейрелд и Киран Триппьер пропустили выезд к "Интеру" в рамках Лиги Чемпионов, но в субботу должны вернуться в старт.