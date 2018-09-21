Семь ставок на Премьер-Лигу. 6-й тур
В пятом туре нам удалось немного исправить последствия катастрофы, случившейся неделей ранее и вновь выйти в плюс. В 6-м туре Премьер-Лиги нет явного центрального матча, но хватает команд, которые подойдут к своим матчам с повышенной мотивацией.
Анализ ставок 5-го тура
По итогам 5-го тура у нас сыграли пять ставок из семи, что не так уж плохо. Результат мог быть лучше, если бы "Манчестер Юнайтед" немного повременил со своими голами в ворота "Уотфорда", а "Фулхэм" создал хоть что-то у владений "Манчестер Сити", но мог быть и хуже без голов на последних минутах "Ньюкасла" и "Лестера" — так бывает в футболе повсеместно.
Ставка 15: "Ливерпуль" с форой (0) против "Тоттенхэма": +78
Ставка 16: "Борнмут" — "Лестер", обе забьют: +71
Ставка 17: "Манчестер Сити" — "Фулхэм", обе забьют: -100
Ставка 18: "Ньюкасл" — "Арсенал", обе забьют: +66
Ставка 19: "Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед", второй тайм больше первого: -100
Ставка 20: "Эвертон" — "Вест Хэм", обе забьют: +67
Ставка 21: "Саутгемптон" больше 1 гола с "Брайтоном": +62
ИТОГО в банке: -78 у.е. (до 5-го тура) + 144 у.е (баланс 5-го тура) = + 66 у.е.
Ставки на 6-й тур
ФУЛХЭМ — УОТФОРД
Суббота, 22 сентября, 14:30
Ключевая статистика: "Фулхэм" пропускал минимум дважды во всех своих пяти матчах текущего чемпионата; в последних четырех матчах "Уотфорда" в Премьер-Лиге забивалось три и больше мячей.
"Фулхэм" как-то совсем уж робко и обреченно смотрелся против "Манчестер Сити", но в чем команда Славиши Йокановича предельно стабильна, так это в том, что пропускает минимум дважды в каждом матче чемпионата. Вряд ли стоит ждать, что первый сухой матч "дачников" в этом сезоне случится против отлично стартовавшего "Уотфорда", который забивает всем — ставка на обмен голами тут выглядит настолько логичной и очевидной, что сложно пройти мимо нее даже при достаточно среднем коэффициенте.
Ставка 22: обе забьют — 1.64 в БК Пари-матч
БЕРНЛИ — БОРНМУТ
Суббота, 22 сентября, 17:00
Ключевая статистика: "Бернли" пропускал минимум дважды в трех последних домашних матчах в Премьер-Лиге; "Борнмут" пропускал минимум дважды в трех последних матчах в Премьер-Лиге.
"Бернли" — одна их тех команд, что будут играть в этом туре с предельной мотивацией. "Кларетовые" оказались в зоне вылета с всего лишь одним набранным очком, не выиграв до сих пор ни одного матча в основное время, хоть и начали сезон в июле, в квалификации Лиги Европы. При этом команда Шона Дайча остается крепким коллективом, который способен напомнить всем, что "Терф Мур" всегда был их крепостью. Соперник у "Бернли" непростой, поймавший кураж и забивающий, но и пропускающий тоже. Потому поставим на индивидуальный тотал "Бернли" больше 1 гола, в надежде на их сверхмотивацию и достаточно сильную атаку.
Ставка 23: "Бернли" больше 1 гола — 1.74 в БК 1хСтавка
КАРДИФФ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Суббота, 22 сентября, 17:00
Ключевая статистика: в трех последних выездных матчах "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.
"Манчестер Сити" пока что самая сложная для нас команда, на которой сгорели уже три ставки кряду. Перед игрой с "Кардиффом" ожидания двоякие. С одной стороны, "Сити" нужно реабилитироваться за поражение от "Лиона". Но с другой стороны, в этом сезоне "горожане" на выезде выигрывают скромно, а то и не выигрывают вовсе, а "Кардифф" способен запломбировать свои ворота достаточно качественно. Потому вернемся к ставкам на угловые "Сити", но в этот раз возьмем тотал на всю игру — больше 7.5 угловых "горожан" в матче. Желание забить как можно больше у них будет, а стало быть — и нужное количество атак. Вероятно, появятся в основе Рияд Махрез с Лероем Сане, а они продуктивны по части угловых.
Ставка 24: "Манчестер Сити" больше 7.5 угловых в матче — 2.14 в БК 1хСтавка
КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ
Суббота, 22 сентября, 17:00
Ключевая статистика: "Ньюкасл" проиграл 1:2 во всех четырех матчах, где не смог набрать очки; "Ньюкасл" не проигрывал в 13 из 14 последних встречах с "Кристал Пэлас".
Еще один матч, где у одной из команд будет повышенная мотивация. "Кристал Пэлас" комфортно расположился в середине таблицы, хоть и мог бы добиться большего на старте сезона с его календарем, а вот "сороки" стали жертвой сложнейшего расписания, проиграв 1:2 "Тоттенхэму", "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсеналу". Выглядела при этом команда Бенитеса не безнадежно, но чего-то важного ей для набора очков не хватало — возможно, забивного форварда, которых Рафа раздал в "Фулхэм" (Митрович) и "Вест Бромвич" (Гейл). Пришло время "Ньюкаслу" взять себя в руки и как минимум не проиграть на "Селхерст Парк". Мотивация в матчах равных по классу команд — это большое дело, как показал недавно "Вест Хэм" с "Эвертоном", потому поставим на то, что "сороки" не проиграют.
Ставка 25: "Ньюкасл" не проиграет — 1.75 в БК Leon
ЛЕСТЕР — ХАДДЕРСФИЛД
Суббота, 22 сентября, 17:00
Ключевая статистика: "Хаддерсфилд" не может выиграть уже в девяти матчах чемпионата кряду; "терьеры" забили за время пребывания в Премьер-Лиге лишь 14 голов за пределами своего стадиона.
"Хаддерсфилд" сражается за каждое очко, что и помогло команде сыграть вничью на поле "Эвертона", но в целом очевидно, что команда Вагнера — главный претендент на вылет, обладающий едва ли не самым слабым составом в лиге даже после того, как удалось чудом сохранить прописку в первом сезоне. "Лестер" проиграл в Борнмуте и захочет реабилитироваться на своем поле. Можно ставить на победу "лис", а можно взять два гола команды Пюэля, что мы и сделаем.
Ставка 26: "Лестер" больше 1.5 гола — 1.88 в БК 1хСтавка
ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН
Суббота, 22 сентября, 17:00
Ключевая статистика: "Ливерпуль" не пропускает в последних семи домашних матчах в Премьер-Лиге.
"Ливерпуль" потратил очень много сил — и физических и психологических, в игре с "Пари Сен-Жермен", потому не стоит ждать в игре против "Саутгемптона" феерии от команды Клоппа, которая попытается победить в прагматичном стиле. Это уже не раз удавалось "красным" в этом сезоне, и двух забитых голов им с новоприобретенным голкипером и появившейся надежностью в обороне хватает для оформления трех очков. Понимают это и букмекеры, дающие такие значения фор и тоталов, где сложно избежать возврата. Потому тут стоит обратить внимание на то, что "Ливерпуль" пропускает мало, а "Саутгемптон" — не та команда, чьей атаки стоит опасаться. Почему бы "Ливерпулю" не выиграть без пропущенных голов? Ведь команда Клоппа не пропускает на "Энфилде" уже в семи матчах Премьер-Лиги кряду!
Ставка 27: Сухая победа "Ливерпуля" — 1.8 в БК 1хСтавка
БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ
Суббота, 22 сентября, 19:30
Ключевая статистика: "Брайтон" не проигрывает в пяти домашних матчах кряду, отличившись в каждом из них.
"Тоттенхэм" оказался в непростой ситуации, проиграв уже в трех матчах во всех турнирах кряду. "Брайтон" — соперник не из категории тех, с кем может быть легко вообще, а уж у себя дома "чайки" по-настоящему опасны, что прочувствовал не себе "Манчестер Юнайтед". Команды играли тут же в апреле, и тогда матч завершился вничью 1:1, а с марта "чайки" не проигрывают на своем поле в чемпионате и обязательно забивают. У "Тоттенхэма" есть проблемы со стандартными положениями у своих ворот — первые пять мячей в этом сезоне они пропускали со второго этажа, а тут еще и в воротах возник неуверенно играющий на выходах Михел Ворм. "Брайтон", напротив, очень эффективен при подачах с угловых, и тут есть кому забивать головой — чего стоит только здоровяк Шейн Даффи. Рекомендуем в этой игре ставку на обе забьют.
Ставка 28: обе забьют — 1.76 в БК Пари-матч
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
21.09.2018 22:30
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Последние комментарии:
Кристал Пэлас — Ньюкасл Юн: Ньюкасл Юн забьет да 1.45
Кардифф С — Манчестер С > 2.5 1.40
Фулхэм — Уотфорд: Обе забьют да 1.50
Бернли — Борнмут: Бернли забьет да 1.32
Лестер С — Хаддерсфилд Т Лестер С > 1 1.27
Ливерпуль — Саутгемптон Ливерпуль > 1.5 1.30
Манчестер Юн — Вулверхэмптон > 2.5 1.85
Брайтон — Тоттенхэм Поб 2 (осн. время) 1.75
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Салах небось опять трёшку положит.
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лфк на изи выносит свой фарм клуб
челсецо заглатывает большой хуй арнаутовича пару раз
изей
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А по ставкам:
Фулхэм vs. Уотфорд. П1 хотя бы в одном тайме
Манчестер Юнайтед vs. Вулверхэмптон. П1 и тм 3,5
Ливерпуль vs. Саутгемптон. П1 и тм 4,5
Лестер vs. Хаддерсфилд. Лестер с ф-1
Кристал Пэлас vs. Ньюкасл. Обез
Кардифф vs. Манчестер Сити. Сити забьет в обоих таймах
Бернли vs. Борнмут. Обез
Брайтон vs. Тоттенхэм. П2
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На самом деле игра против святых самая решающая на этом отрезке сезона. До этого всегда буксовали именно против середняков после ярких побед над топами.
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>Сухая победа Ливерпуля
В горловину просто
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С Бабарикой Миха скоро кредиты начнёт брать.
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