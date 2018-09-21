Дзола: "Азар может играть еще эффективнее"

Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, уверен, что плеймейкер Эден Азар может действовать еще эффективнее для команды.

Новый сезон Азар начал просто выдающимся образом, забив пять голов и отдав две результативные передачи. Сарри уже нарек 27-летнего бельгийца лучшим игроком Европы.



Однако Дзола считает, что это не предел для Азара, и стиль Сарри поможет Эдену забить и ассистировать партнерам еще больше.



"Эден великолепный игрок, и в его становится все больше зрелости, так что демонстрируемые им результаты — это следствие его качеств".



"Конечно, он игрок того типа, которому идет на пользу, когда ты много владеешь мячом и действуешь близко к чужим воротам. Это дает Эдену значительное преимущество".



"Думаю, он все еще не достиг своего пика. Чем больше он будет играть и чем лучше он поймет новую систему, тем эффективнее он будет", — сообщил Дзола Chelsea TV.