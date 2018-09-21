Гвардиоле не пришлось уговаривать Агуэро на продление контракта

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что ему не потребовалось уговаривать нападающего Серхио Агуэро продлить контракт.

В пятницу утром чемпионы Премьер-Лиги объявили, что лучший бомбардир в истории их клуба на один год продлил свой трудовой договор и теперь задержится на "Этихад" до июня 2021.



Таким образом, Серхио продолжит выступать за "Сити" до своего 33-летия и в общей сложности проведет в клубе декаду. Гвардиола счастлив, что Агуэро продемонстрировал преданность "горожанам", и допускает, что нападающий продлевает свой контракт не в последний раз.



"Мне не потребовалось уговаривать его, он сам принял это решение. Я так благодарен ему за то, что он верит в нас. Игроки вроде него, Венсана Компани и Давида Сильвы демонстрируют свою преданность клубу каждый день на тренировочном поле, футбольном поле и вне поля, и я очень это ценю".



"Я так рад, что мы смогли продлить его контракт, и эти 10 лет он проведет в одном клубе".



"Раньше было проще находить игроков, которые готовы остаться в одном клубе всю свою карьеру. Нет ничего плохого в том, что игроки хотят познакомиться с новыми языками, побывать в новых местах со своими семьями, поиграть в других лигах или сделать себя лучше".



"Это случилось и с Серхио. Он покинул Аргентину и уехал в Мадрид, а затем оказался здесь. Он важный игрок для клуба, не только для команды".



"Я не знаю, закончит ли он свою карьеру здесь, потому что я не знаю, что произойдет через два или три года, но славно, что мы можем рассчитывать на него", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.