Клопп: "Фирмино и Старридж могут играть в паре"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его нападающие Роберто Фирмино и Даниэль Старридж способны играть в паре.

Недавняя травма глаза Фирмино позволила Старриджу посреди этой недели впервые с начала сезона выйти в стартовом составе "красных". Именно Даниэль открыл счет в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, тогда как заменивший его во втором тайме Роберто забил победный гол (3:2).



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу Клопп сообщил, что Фирмино окончательно поправился, однако Юрген подумывает о том, чтобы перейти от ротации своих центральных нападающих к использованию их обоих одновременно.



"Да, он готов. Нет причин переживать насчет Бобби, важно мыслить шире — каким образом мы сыграем командно. Могут ли они играть в паре? Да, конечно".



"Даниэль проявил себя с лучшей стороны против ПСЖ. Это был напряженный матч, и он великолепно отыграл. Это лучшая новость для него".



"Впереди много матчей, поэтому хорошо осознавать, что мы можем на него рассчитывать. Именно поэтому я так доволен его игрой, потому что некоторые игроки на его месте могли бы сказать: "Да, я сыграл, но мне не хватает игрового ритма". Он уже сыграл несколько минут раньше, хорошо тренировался, поэтому с ритмом у него порядок".



"Это хорошо, и, как я уже сказал, вперед много матчей, и эти двое могут играть в том числе и в паре — они уже делали это раньше, кстати, и могут делать снова", — цитирует Клоппа Sky Sports.