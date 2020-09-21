Клопп: "Фирмино и Старридж могут играть в паре"

Даниэль Старридж и Роберто Фирмино Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его нападающие Роберто Фирмино и Даниэль Старридж способны играть в паре.

Недавняя травма глаза Фирмино позволила Старриджу посреди этой недели впервые с начала сезона выйти в стартовом составе "красных". Именно Даниэль открыл счет в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, тогда как заменивший его во втором тайме Роберто забил победный гол (3:2).

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу Клопп сообщил, что Фирмино окончательно поправился, однако Юрген подумывает о том, чтобы перейти от ротации своих центральных нападающих к использованию их обоих одновременно.

"Да, он готов. Нет причин переживать насчет Бобби, важно мыслить шире — каким образом мы сыграем командно. Могут ли они играть в паре? Да, конечно".

"Даниэль проявил себя с лучшей стороны против ПСЖ. Это был напряженный матч, и он великолепно отыграл. Это лучшая новость для него".

"Впереди много матчей, поэтому хорошо осознавать, что мы можем на него рассчитывать. Именно поэтому я так доволен его игрой, потому что некоторые игроки на его месте могли бы сказать: "Да, я сыграл, но мне не хватает игрового ритма". Он уже сыграл несколько минут раньше, хорошо тренировался, поэтому с ритмом у него порядок".

"Это хорошо, и, как я уже сказал, вперед много матчей, и эти двое могут играть в том числе и в паре — они уже делали это раньше, кстати, и могут делать снова", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Старридж, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 538

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liver-winner 21.09.2018 20:25 # liver-winner
    Возможно Салах на лавку, чтобы не зазнавался, тройка Мане Старридж Фирмино в игре.

    (ответить)

  2. firmino9 21.09.2018 20:23 # firmino9
    Могут то могут, толку мало будет от этого

    (ответить)

  3. chr1s8rown 21.09.2018 20:08 # chr1s8rown
    как я в песе
    фабиньо - кейта
    салах-фирмино - старрич- мане

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: