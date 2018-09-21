Лено считает, что достоин играть в Премьер-Лиге

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено уверен, что достаточно хорош, чтобы играть в Премьер-Лиге.

Прошлым летом "канониры" заплатили за Лено более 20 миллионов фунтов "Байеру", но главный тренер Унаи Эмери до сих пор доверяет многоопытному Петру Чеху. Новичок же дебютировал за "Арсенал" только в матче Лиги Европы с "Ворсклой".



По словам Лено, он сохраняет спокойствие, но разочарование с каждым уикендом все растет. Немец уверен, что достоин быть первым номером "Арсенала" в Премьер-Лиге.



"Я приехал сюда, чтобы играть в каждом матче, но в другой стране тебе всегда требуется время на адаптацию. Я каждый день стараюсь прибавлять и прогрессировать, но меня расстраивает сложившееся положение дел. Я переехал в "Арсенал", чтобы играть в Премьер-Лиге", - цитирует Лено Evening Standard.