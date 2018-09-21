Гари Кэхилл собирается уйти из "Челси" в январе
Защитник "Челси" Гари Кэхилл сообщил своему клубу, что хочет уйти со "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.
После назначения Маурицио Сарри главным тренером Кэхилл не сыграл ни минуты за "синих". Итальянец не выпустил Гари даже на матч Лиги Европы против ПАОКа накануне вечером.
В этом сезоне "Челси" выиграл все шесть своих матчей, поэтому у Сарри просто нет причин, чтобы лишать доверия игроков, которые играют сейчас. 32-летний Кэхилл это понимает и видит решение своей ситуации в скорейшей смене клуба.
"Я много думал об этом. Мне было бы очень сложно оставаться без практики весь сезон. Я не тот, кто будет мириться с отсутствием игрового времени".
"Играть — это самое важное для меня, ведь твоя карьера весьма скоротечна. Я испытываю максимальное уважение к каждому в клубе, болельщикам и игрокам, но иногда ты должен принимать тяжелые решения, чтобы твоя карьера развивалась".
"Я не хочу забегать вперед, но, вероятно, да, мне придется уйти в январе. Что бы ни случилось, мои отношения с клубом и болельщиками всегда будут огромной частью моей футбольной жизни", — цитирует Кэхилл Daily Mail.
21.09.2018 18:35
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Последние комментарии:
Болтон тебя уже давно ждёт
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Какая карьера в развитие,в 32?Пора о пенсии думать.
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Неееееееееееет
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Легенд теряем((((
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Даже Кэкил ссыт на чавски.
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