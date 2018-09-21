Гвардиола не знает, когда вернется Менди

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не имеет понятия, когда защитник Бенжамен Менди вернется в строй после травмы.

Выиграв Чемпионат Мира в России со сборной Франции минувшим летом, Менди очень ярко начал новый сезон, однако два последних матча, против "Фулхэма" и "Лиона", был вынужден пропустить из-за ушиба плюсневой кости левой стопы.



Этот ушиб 24-летний защитник получил на тренировке после недавнего международного перерыва, и в преддверии субботнего матча против "Кардиффа" Гвардиола рассказал, что его подопечный все еще не готов вернуться.



"У него проблемы с костью в стопе. Я не знаю, когда он вернется", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.



Добавим, что сегодня насчет Менди пришла еще одна новость. Бенжамен был лишен водительских прав на 12 месяцев и оштрафован на 2,500 фунтов за перебор баллов, связанных с нарушением правил дорожного движения. Вместо футболиста на суде присутствовал его юрист.