Гвардиола не знает, когда вернется Менди

Бенжамен Менди Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не имеет понятия, когда защитник Бенжамен Менди вернется в строй после травмы.

Выиграв Чемпионат Мира в России со сборной Франции минувшим летом, Менди очень ярко начал новый сезон, однако два последних матча, против "Фулхэма" и "Лиона", был вынужден пропустить из-за ушиба плюсневой кости левой стопы.

Этот ушиб 24-летний защитник получил на тренировке после недавнего международного перерыва, и в преддверии субботнего матча против "Кардиффа" Гвардиола рассказал, что его подопечный все еще не готов вернуться.

"У него проблемы с костью в стопе. Я не знаю, когда он вернется", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Добавим, что сегодня насчет Менди пришла еще одна новость. Бенжамен был лишен водительских прав на 12 месяцев и оштрафован на 2,500 фунтов за перебор баллов, связанных с нарушением правил дорожного движения. Вместо футболиста на суде присутствовал его юрист.



Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2018 18:20

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 21.09.2018 18:33 # largo-winch
    клуб миллиардера, а толковых докторов не имеют, вечно у них ломаются, даже негры

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  2. chebrec 21.09.2018 18:27 # chebrec
    Так у них же там по 3 человека на место

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