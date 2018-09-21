Клопп высмеял разговоры о кризисе Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял разговоры о том, что нападающий Мохамед Салах находится в плохой форме и, возможно, еще ощущает последствия травмы плеча, полученной в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае.

К субботней встрече с "Саутгемптоном" на "Энфилде" Салах подходит, не забивая уже в трех матчах подряд. На днях экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун выразил мнение, что с момента той травмы в конце прошлого сезона Мохамед уже не похож на себя прежнего, но Клопп совершенно так не считает.



"С оборонительной точки зрения он выдающимся, прекрасным образом провел два последних матча. Это говорит все про него, он действительно упорно трудится на команду. Для атакующего игрока совершенно нормально иметь периоды, когда ты не забиваешь. Но он по-прежнему таит в себе угрозу, имеет великолепные моменты и находится в хорошей форме".



Голы никогда не бывают гарантированы тебе. Я бы никогда не подумал иначе, как и не подумали бы игроки — только болельщикам позволено так считать. Важнее всего, что физически он в очень хорошем состоянии, и это помогает".



"Конечно, каждый ожидает, что он будет забивать, как и в прошлом сезоне. Мы — нет. Сколько он забил в шести первых матчах прошлого сезона? Три. А сейчас два гола плюс результативная передача? Вау, вот это кризис!"



"Ему требовалось время в прошлом году, как и всем нам. И ему снова потребуется время в этом году", — цитирует Клоппа Evening Standard.