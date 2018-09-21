Уолкотт разлюбил футбол в "Арсенале"

Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт признался, что в "Арсенале" его любовь к футболу постепенно угасала.

Прошлой зимой Уолкотт разорвал отношения с "канонирами" длиною в 12 лет и перебрался в "Эвертон". Перед возвращением на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги Тео признался, что в последние сезоны в "Арсенале" он перестал получать удовольствие от футбола.



"Не собираюсь лгать, в последнее время в "Арсенале" я немного разлюбил футбол. У меня были хорошие матчи, но после них я не получал шансов проявить себя и снова возвращался на лавку".



"Мне было приятно забить 100 голов за "Арсенал", но потом были сложные полтора года. Было тяжело, когда я не попадал в состав и редко оказывался в заявке".



"Тогда я почувствовал, что хочу вновь получать положительные эмоции от футбола. И я подумал, что в "Арсенале" это уже не возможно".



"Эллардайс связался со мной в январе, и я подумал, что настало правильное время для перехода. Я вновь обрел эмоции от футбола. Я играю с улыбкой на лице и вновь люблю футбол. Вряд ли это могло случиться в другом клубе", - сообщил Уолкотт Sky Sports.