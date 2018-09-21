Далоту придется подождать своего дебюта в Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что будет осторожно подводить Диогу Далота к основному составу, а потому против "Вулверхэмптона" в субботу защитник не сыграет.

Напомним, минувшим летом Далот прибыл на "Олд Траффорд" из "Порту" с травмой. Своего дебюта за новый клуб Диогу был вынужден подождать до среды, когда "красные дьяволы" разгромили "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов со счетом 0:3.



19-летний португалец целиком отыграл матч в Португалии и произвел крайне приятное впечатление, однако в субботу Моуриньо планирует выпустить вместо своего соотечественника Антонио Валенсию. Далота же тренер побережет к матчу 3-го раунда Кубка Лиги против "Дерби" в следующий вторник.



"Я хочу, чтобы в этом процессе адаптации он мог играть абсолютно свежим. Он не сыграет завтра, но сыграет снова во вторник".



"Выступать за "Манчестер Юнайтед" — это само по себе достаточно тяжело для парня 19 лет, приехавшего из другой страны и перенесшего травму и операцию. Не нужно добавлять ему сложностей".



"В Швейцарии было сложное поле, и я хочу, чтобы он полностью восстановился и снова сыграл бы во вторник", — цитирует Моуриньо Evening Standard.