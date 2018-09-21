Ковачич не знал, что Азар настолько хорош
Вслед за главным тренером "Челси" Маурицио Сарри талантом Эдена Азар восхитился новичок "синих" Матео Ковачич.
На прошлой неделе Сарри рассказал, что поменял свое мнение об Азаре, познакомившись с ним. Если раньше Маурицио считал Эдена одним из лучших игроков Европы, то теперь котирует его выше всех остальных.
Такое же впечатление о бельгийце составил Ковачич. По словам полузащитника, арендованного у "Реала", он не знал, что Эден настолько хорош, когда переходил в "Челси" на правах аренды.
"Конечно, я знал, что он прекрасный игрок, но я не знал, что настолько. Когда ты видишь его каждый день на тренировках, то понимаешь, насколько он хорош. Он входит в тройку лучших игроков мира, на мой взгляд".
"Я наслаждаюсь игрой с ним, я наслаждаюсь тем футболом, что показывает команда. У нас талантливый состав, и я думаю, что мы можем провести выдающийся сезон", - цитирует Ковачича Evening Standard.
21.09.2018 16:00
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