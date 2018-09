Клопп запретил снимать документальный фильм о "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп наложил вето на съемки документального фильма о "красных".

В начале сезона компания Amazon выпустила документальный сериал о "Манчестер Сити" "All or Nothing", в котором были показаны ключевые моменты чемпионской кампании "горожан", в том числе разговоры Пепа Гвардиолы с командой.



Аналогичное предложение Amazon выдвинула и "Ливерпулю". Как сообщает Daily Mirror, владелец "красных" Джон Генри не возражал против того, чтобы телевизионщики следили за командой в этом сезоне, освещая самые мельчайшие подробности жизни внутри коллектива.



Однако против такого сценария выступил лично Клопп. Несмотря на то, что документальный фильм о "Сити" оказался крайне популярен, Юрген запретил вторгаться в свое окружение. По мнению тренера, поведение людей резко меняется, когда их снимает камера.



Ожидается, что теперь Amazon обратится к боссам "Баварии".