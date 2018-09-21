Клопп запретил снимать документальный фильм о "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп наложил вето на съемки документального фильма о "красных".
В начале сезона компания Amazon выпустила документальный сериал о "Манчестер Сити" "All or Nothing", в котором были показаны ключевые моменты чемпионской кампании "горожан", в том числе разговоры Пепа Гвардиолы с командой.
Аналогичное предложение Amazon выдвинула и "Ливерпулю". Как сообщает Daily Mirror, владелец "красных" Джон Генри не возражал против того, чтобы телевизионщики следили за командой в этом сезоне, освещая самые мельчайшие подробности жизни внутри коллектива.
Однако против такого сценария выступил лично Клопп. Несмотря на то, что документальный фильм о "Сити" оказался крайне популярен, Юрген запретил вторгаться в свое окружение. По мнению тренера, поведение людей резко меняется, когда их снимает камера.
Ожидается, что теперь Amazon обратится к боссам "Баварии".
21.09.2018 15:00
Просмотров: 1091
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Последние комментарии:
Зассал показать весь гной изнутри
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По Клоппу видно что он в первую очередь тренер, а не звезда и позер. Спортивный костюм, никаких фильмов, если это навредит команде, искренние эмоции. Когда уйдет из Ливерпуля это будет сравни уходу САФа. УВЕРЕН НА 100% те фанаты которые передивают за ливерпуль с года хотя бы 2003, не променяют Клоппа ни на 1го тренера в мире.
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топ! почему?
потому что именно после фильма пепка с мс начал сосать))
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Вот это долбоеб )))
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Прошлый бы снимали был бы топ фильм на века, рамоса бы не забыли, и драма была, покруче мс. А в этом поезд ушел.
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просто ТОП
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"Nodoby talk!!!"
"why don't talk?"
"because, I am the Boss"
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Просто лучший.
Сити такая помойка, что уже не знает, как увеличить свою фан базу.
И то на домашний матч ЛЧ полупустой стадион ходит. Ору.
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Сначала трэбл - потом все остальное.Ну топарь нереальный.
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Жуткий топер.
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Klopp Boss .
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Топово Бафомета кинул с кенцом.
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КЛОп ждет предложений от Браззерз.
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