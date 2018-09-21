Клопп запретил снимать документальный фильм о "Ливерпуле"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп наложил вето на съемки документального фильма о "красных".

В начале сезона компания Amazon выпустила документальный сериал о "Манчестер Сити" "All or Nothing", в котором были показаны ключевые моменты чемпионской кампании "горожан", в том числе разговоры Пепа Гвардиолы с командой.

Аналогичное предложение Amazon выдвинула и "Ливерпулю". Как сообщает Daily Mirror, владелец "красных" Джон Генри не возражал против того, чтобы телевизионщики следили за командой в этом сезоне, освещая самые мельчайшие подробности жизни внутри коллектива.

Однако против такого сценария выступил лично Клопп. Несмотря на то, что документальный фильм о "Сити" оказался крайне популярен, Юрген запретил вторгаться в свое окружение. По мнению тренера, поведение людей резко меняется, когда их снимает камера.

Ожидается, что теперь Amazon обратится к боссам "Баварии".




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 21.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1091

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.09.2018 15:53 # mixmaster
    Зассал показать весь гной изнутри

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  2. stavluiordinar 21.09.2018 15:40 # stavluiordinar
    По Клоппу видно что он в первую очередь тренер, а не звезда и позер. Спортивный костюм, никаких фильмов, если это навредит команде, искренние эмоции. Когда уйдет из Ливерпуля это будет сравни уходу САФа. УВЕРЕН НА 100% те фанаты которые передивают за ливерпуль с года хотя бы 2003, не променяют Клоппа ни на 1го тренера в мире.

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  3. kos9k 21.09.2018 15:34 # kos9k
    топ! почему?
    потому что именно после фильма пепка с мс начал сосать))

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  4. pakhrudinov 21.09.2018 15:31 # pakhrudinov
    Вот это долбоеб )))

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  5. stavluiordinar 21.09.2018 15:30 # stavluiordinar
    Прошлый бы снимали был бы топ фильм на века, рамоса бы не забыли, и драма была, покруче мс. А в этом поезд ушел.

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  6. scauzer11 21.09.2018 15:24 # scauzer11
    просто ТОП

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  7. lfcallday 21.09.2018 15:24 # lfcallday
    "Nodoby talk!!!"
    "why don't talk?"
    "because, I am the Boss"

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  8. mikkiynwa 21.09.2018 15:22 # mikkiynwa
    Просто лучший.
    Сити такая помойка, что уже не знает, как увеличить свою фан базу.

    И то на домашний матч ЛЧ полупустой стадион ходит. Ору.

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  9. skychnie-oboi 21.09.2018 15:15 # skychnie-oboi
    Сначала трэбл - потом все остальное.Ну топарь нереальный.

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  10. electric 21.09.2018 15:03 # electric
    Жуткий топер.

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  11. chr1s8rown 21.09.2018 15:03 # chr1s8rown
    Klopp Boss .

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  12. reddevil13 21.09.2018 15:01 # reddevil13
    Топово Бафомета кинул с кенцом.

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  13. shmanisa 21.09.2018 15:01 # shmanisa
    КЛОп ждет предложений от Браззерз.

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