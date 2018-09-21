"Челси" задержался в Греции

Подготовка "Челси" к воскресному дерби с "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги оказалась нарушена задержкой с возвращением из Греции после матча Лиги Европы против ПАОКа.

Накануне вечером подопечные Маурицио Сарри взяли старт на групповом этапе Лиги Европы, отпраздновав минимальную победу над ПАОКом благодаря быстрому голу Виллиана.



После финального свистка в Салониках пошел отсчет 60 с небольшим часом, которые разделяют этот матч с воскресным дерби на Лондонском стадионе. "Синие" собирались немедленно вернуться из Греции домой, однако их планы были нарушены.



Как сообщает Evening Standard, в планы "Челси" вмешалась плохая погода. Авиарейс лондонцев был отменен, и им пришлось переночевать в Греции. Теперь "синие" прилетят домой только во второй половине дня пятницы.