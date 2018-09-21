Трой Дини не понимает, что Уэлбек делает в сборной Англии
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини не понимает, за какие заслуги Данни Уэлбек из "Арсенала" постоянно вызывается в сборную Англии.
Несмотря на то, что Уэлбек не имеет регулярной игровой практики в своем клубе и проигрывает конкуренцию Александру Лакасетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу на позиции нападающего, Данни не бывает обделен вниманием со стороны главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта, что вызывает недоумение у Дини.
"Я смирился с тем, что меня не вызвали на последние матчи сборной. Я из тех людей, кто считает, что вы должны заработать приглашение. Четырех матчей недостаточно, чтобы оказаться в составе".
"Мне понравился ответ Гарета, когда его спросили обо мне. Он сказал, что я достаточно хорош для "Уотфорда", но недостаточно хорош для сборной. Я уловил месседж: если ты играешь за маленькую команду и в другом стиле, то для тебя места нет".
"Если вы посмотрите на Данни Ингса, Гленна Мюррея, Каллума Уилсона, то зададитесь вопросом, что же еще нужно, чтобы получить приглашение? Я не в обиде на Данни Уэлбека, но он совсем не играет за клуб и все равно вызывается в сборную. Я не понимаю, почему так происходит", - цитирует Дини Daily Mail.
21.09.2018 13:00
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Последние комментарии:
Дини адекват
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по хорошему там пол состава можно не брать!! Чего Шелви не берут в сборную тоже не понятно.!
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просто саутгейт тот еще физрук
который как был уровня ниже середняка по игре в своём клубе - таким тренером и стал
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Уэлбэк - говно, тут к бабке не ходи, 15 голов за 3 сезона это даже не уровень РПЛ. А тащит его Гарет тк Уэлбэк будет смирно сидеть на банке и не вякать, а условные Дини и Ингс задавят его своим опытом и авторитетом))
Сильные личности в коллективе не нужны, ничего нового)
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