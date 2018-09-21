Трой Дини не понимает, что Уэлбек делает в сборной Англии

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини не понимает, за какие заслуги Данни Уэлбек из "Арсенала" постоянно вызывается в сборную Англии.

Несмотря на то, что Уэлбек не имеет регулярной игровой практики в своем клубе и проигрывает конкуренцию Александру Лакасетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу на позиции нападающего, Данни не бывает обделен вниманием со стороны главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта, что вызывает недоумение у Дини.



"Я смирился с тем, что меня не вызвали на последние матчи сборной. Я из тех людей, кто считает, что вы должны заработать приглашение. Четырех матчей недостаточно, чтобы оказаться в составе".



"Мне понравился ответ Гарета, когда его спросили обо мне. Он сказал, что я достаточно хорош для "Уотфорда", но недостаточно хорош для сборной. Я уловил месседж: если ты играешь за маленькую команду и в другом стиле, то для тебя места нет".



"Если вы посмотрите на Данни Ингса, Гленна Мюррея, Каллума Уилсона, то зададитесь вопросом, что же еще нужно, чтобы получить приглашение? Я не в обиде на Данни Уэлбека, но он совсем не играет за клуб и все равно вызывается в сборную. Я не понимаю, почему так происходит", - цитирует Дини Daily Mail.