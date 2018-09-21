Трой Дини не понимает, что Уэлбек делает в сборной Англии

Уэлбек и Саутгейт Нападающий "Уотфорда" Трой Дини не понимает, за какие заслуги Данни Уэлбек из "Арсенала" постоянно вызывается в сборную Англии.

Несмотря на то, что Уэлбек не имеет регулярной игровой практики в своем клубе и проигрывает конкуренцию Александру Лакасетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу на позиции нападающего, Данни не бывает обделен вниманием со стороны главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта, что вызывает недоумение у Дини.

"Я смирился с тем, что меня не вызвали на последние матчи сборной. Я из тех людей, кто считает, что вы должны заработать приглашение. Четырех матчей недостаточно, чтобы оказаться в составе".

"Мне понравился ответ Гарета, когда его спросили обо мне. Он сказал, что я достаточно хорош для "Уотфорда", но недостаточно хорош для сборной. Я уловил месседж: если ты играешь за маленькую команду и в другом стиле, то для тебя места нет".

"Если вы посмотрите на Данни Ингса, Гленна Мюррея, Каллума Уилсона, то зададитесь вопросом, что же еще нужно, чтобы получить приглашение? Я не в обиде на Данни Уэлбека, но он совсем не играет за клуб и все равно вызывается в сборную. Я не понимаю, почему так происходит", - цитирует Дини Daily Mail.



Метки Арсенал, Дини, сборная Англии, Уотфорд, Уэлбек

Автор foxmcfc   

Дата 21.09.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1488

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Последние комментарии:




  1. liverbro 21.09.2018 13:29 # liverbro
    Дини адекват

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  2. gjchancel 21.09.2018 13:12 # gjchancel
    по хорошему там пол состава можно не брать!! Чего Шелви не берут в сборную тоже не понятно.!

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  3. blackdreamer 21.09.2018 13:09 # blackdreamer
    просто саутгейт тот еще физрук
    который как был уровня ниже середняка по игре в своём клубе - таким тренером и стал

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  4. beatboy 21.09.2018 13:05 # beatboy
    Уэлбэк - говно, тут к бабке не ходи, 15 голов за 3 сезона это даже не уровень РПЛ. А тащит его Гарет тк Уэлбэк будет смирно сидеть на банке и не вякать, а условные Дини и Ингс задавят его своим опытом и авторитетом))

    Сильные личности в коллективе не нужны, ничего нового)

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