Агуэро продлил контракт с "Сити"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" заключил новый контракт с нападающим Серхио Агуэро до лета 2021 года.

Лучший бомбардир в истории "Сити" никогда не скрывал своих планов вернуться на родину. Ожидалось, что это произойдет уже в 2020 году, когда истечет предыдущий контракт Серхио.

Однако сегодня Агуэро продлил сотрудничество с "горожанами", отложив переезд в Аргентину. Срок соглашения рассчитан до лета 2021 года, соответственно, за "Сити" нападающий отыграет еще два с половиной сезона.

"Я счастлив, что отыграю здесь еще один год. В общей сложности я проведу в "Сити" ровно 10 лет. Надеюсь, ничто не вмешается в мои планы", - рассказал Агуэро официальному сайту клуба.

"Мы рады, что Серхио продлил свой контракт и останется с нами на дополнительный сезон. Он важен для нас с тех пор, как перебрался сюда в 2011 году. Уверен, наши болельщики обрадуются этой новости", - добавил спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.




Метки Агуэро, контракты, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 21.09.2018 11:10

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  1. largo-winch 21.09.2018 12:11 # largo-winch
    хм, жаль не оформит покер с Ливерпулем

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  2. slash-lfc 21.09.2018 12:07 # slash-lfc
    Просто дичайший топ.

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  3. j-silver 21.09.2018 11:52 # j-silver
    накажет пригородную помойку

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  4. shimane 21.09.2018 11:27 # shimane
    стабильный топчик современности

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  5. electric 21.09.2018 11:20 # electric
    Так и не получит медальку лч. Жаль парнишку.

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