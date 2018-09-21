Агуэро продлил контракт с "Сити"

"Манчестер Сити" заключил новый контракт с нападающим Серхио Агуэро до лета 2021 года.

Лучший бомбардир в истории "Сити" никогда не скрывал своих планов вернуться на родину. Ожидалось, что это произойдет уже в 2020 году, когда истечет предыдущий контракт Серхио.



Однако сегодня Агуэро продлил сотрудничество с "горожанами", отложив переезд в Аргентину. Срок соглашения рассчитан до лета 2021 года, соответственно, за "Сити" нападающий отыграет еще два с половиной сезона.



"Я счастлив, что отыграю здесь еще один год. В общей сложности я проведу в "Сити" ровно 10 лет. Надеюсь, ничто не вмешается в мои планы", - рассказал Агуэро официальному сайту клуба.



"Мы рады, что Серхио продлил свой контракт и останется с нами на дополнительный сезон. Он важен для нас с тех пор, как перебрался сюда в 2011 году. Уверен, наши болельщики обрадуются этой новости", - добавил спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.