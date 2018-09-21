Мхитарян надеется, что опыт Эмери поможет "Арсеналу" в Лиге Европы

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян верит, что удачный опыт Унаи Эмери поможет "канонирам" выиграть Лигу Европы.

Работая в "Севилье", Эмери побеждал в Лиге Европы три сезона подряд. Мхитарян надеется, что "канониры" используют этот фактор, чтобы выиграть трофей и вернуться в Лигу Чемпионов после двух лет отсутствия.



"Он побеждал в этом турнире три раза подряд. Это очень важно для нас, потому что мы тоже хотим выиграть Лигу Европы".



"Мы здесь не ради участия, мы здесь ради победы. Нам очень важно победить, ведь мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов. Поэтому мы постараемся побеждать в каждом матче, а там уже посмотрим, к чему это приведет", - сообщил Мхитарян официальному сайту клуба.