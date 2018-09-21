Магуайр может впервые пропустить матч Премьер-Лиги за "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль рассказал, что подумывает предоставить отдых защитнику Харри Магуайру во время матча Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в субботу.

С момента своего переезда на "Кинг Пауэр" из "Халла" летом 2017 Магуайр сыграл уже 63 матча, включая семь за сборную Англии на Чемпионате Мира в России, где Харри стал одной из звезд турнира.



Также важно отметить, что со старта прошлого сезона 25-летний защитник сыграл каждую минуту каждого матча "лис" в Премьер-Лиге, и это наводит Пюэля на мысли о том, что Магуайр нуждается в передышке.



"Харри сыграл кучу матчей, но я должен проанализировать это. Бывает тяжело возвращаться после такого соревнования, как Чемпионат Мира, с хорошей концентрацией и свежестью в ногах. В этом нет ничего необычного".



"Если я дам ему отдохнуть в этом матче, и мы проиграем, знаю, меня будут критиковать. Но для нас важно поддерживать игроков свежими, и нельзя прогибаться в этом отношении. Нужно беречь игроков", — цитирует Пюэля Sky Sports.