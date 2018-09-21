Деле Алли вернулся к тренировкам

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли возобновил тренировки после травмы, однако наставник Маурисио Почеттино не собирается рисковать подопечным, если тот не будет полностью готов.

К выездному матчу против "Брайтона" в субботу "шпоры" подходят на фоне трех поражений кряду, чего с ними прежде еще не случалась за все время работы Почеттино в Северном Лондоне.



Помочь "Тоттенхэму" прервать неудачную серию может Алли, который приехал с травмой задней поверхности бедра из сборной Англии, однако Почеттино пока не принял решение насчет Деле.



"Мы должны подождать до завтра, чтобы понять, будет ли он в заявке. Сегодня у игроков восстановительное занятие, поэтому понять сложно. Завтра станет видно, готов ли он или все еще нуждается в нескольких днях".



"Мы никогда не будем ставить свои интересы выше интересов игрока. Мы никогда не будем рисковать из-за того, что нуждаемся в победе. Самое важное — это игроки, все они. Мы должны чувствовать, что он на 100 процентов готов. Нам нужно оценить риск. Если ты сознательно идешь на риск, что-нибудь может случиться", — цитирует Почеттино The Independent.