Де Брюйне: "Надеюсь вернуться к дерби Манчестера"

Полузащитник "Манчестер Сити" подтвердил, что ожидает вернуться на футбольное поле к дерби против "Манчестер Юнайтед" 11 ноября.

27-летний бельгиец сыграл ключевую роль в завоевании "горожанами" чемпионского титула в прошлом сезоне, получив награду лучшему плеймейкеру Премьер-Лиги, однако начало этой кампании для Кевина не задалось.



Приняв участие в единственном матче, спустя считанные дни Де Брюйне получил травму связок колена на тренировке и угодил в лазарет на несколько месяцев.



Однако недавно Кевин избавился от бандажа и костылей и приступил к легким пробежкам. Де Брюйне нацелен вернуться к дерби Манчестера на "Этихад" 11 ноября — или даже раньше.



"Я по-прежнему нуждаюсь в трех, четырех или пяти неделях, но мое возвращение становится все ближе. Надеюсь, я скоро вернусь, буду помогать команде и хорошо играть".



"Я надеюсь вернуться после следующей международной паузы. Думаю, я буду снова в строю к дерби", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.