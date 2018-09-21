Сарри считает, что Морате не хватает уверенности в себе

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что нападающему Альваро Морате не хватает уверенности в себе.

Начав свою карьеру на "Стэмфорд Бридж" в прошлом сезоне с семи голов в восьми первых матчах, Альваро до сих по не вернулся к тому уровню игры. С приходом в команду Оливье Жиру в январе положение испанца только усугубилось.



В четверг вечером экс-нападающий "Реала" и "Ювентуса" вышел в стартовом составе "синих" на матч Лиги Европы против ПАОКа, но отметился лишь уймой нереализованных моментов. По мнению Сарри, проблемы Мораты носят психологический характер.



"Альваро должен обрести уверенность, а сделать это можно с помощью одного, двух, трех голов. Я не могу заставить его поверить в себя. В этом матче он имел три-четыре возможности отличиться. Ему не повезло".



"Я постараюсь помочь ему в будущем, но обрести уверенность возможно лишь с помощью голов. Также я должен сказать, что Альваро, возможно, впервые в сезоне был готов к игре в штрафной. Он принимал мяч и был активен", — цитирует Сарри Sky Sports.