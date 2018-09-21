Почеттино считает травму Льориса следствием ареста голкипера

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предположил, что недавняя травма Уго Льориса может быть следствием истории, когда голкипер попался пьяным за рулем.

Напомним, буквально за пару дней до победного для "шпор" матча против "Манчестер Юнайтед" в конце августа (0:3), Льорис был пойман на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позже Уго был оштрафован судом и своим клубом суммарно на 300 тысяч фунтов, а также лишился водительских прав на 20 месяцев.



31-летний француз целиком отыграл тот матч на "Олд Траффорд", но в нем же получил травму бедра, из-за которой отсутствует до сих пор. По мнению Почеттино, повреждение не является случайностью.



"Внутри клуба мы разобрались с этим в частном порядке. Думаю, вердикт суда и публичное порицание — это очень строгое наказание. Мы предпочли не выносить сор из избы, так гораздо лучше".



"Думаю, он был под стрессом во время матча против "Манчестер Юнайтед". Думаю, дополнительный стресс и вызвал эту травму".



"Сейчас эта травма помогает ему немного отвлечься, подумать и слегка расслабиться. Сражаться на футбольном поле сразу после случившегося было огромным стрессом для него", — цитирует Почеттино Sky Sports.