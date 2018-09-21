Джеймс Милнер. Уметь на поле все

В нынешнем сезоне у "Ливерпуля" все идет отлично: команда не теряет очков в чемпионате, а в Лиге Чемпионов стартовала с победы над главным конкурентом по группе. Хорош в воротах Алиссон, надежно играют в центре обороны Гомес и Ван Дейк, стабильно забивает тройка форвардов. Но важнейшей деталью игрового механизма остается Джеймс Милнер — игрок, чью важность сложно переоценить.

Сорок две секунды. Именно столько времени понадобилось в игре с "Тоттенхэмом" теперь уже центральному полузащитнику "Ливерпуля", чтобы отдать свой первый пас. Он забросил мяч на Роберто Фирмино, рванул на фланг, получил обратный пас и вырезал кросс на Фирмино, который не дошел до адресата из-за офсайда у Мане. Скорость движения игроков "Ливерпуля" в этой атаке была таковой, что Эрик Дайер и Муса Дембеле, отвечавшие в той игре за центр поля у "шпор" просто не смогли вовремя вернуться к своим воротам.



Скорость — ключевой фактор игры "Ливерпуля". Мы прекрасно знаем, о культуре прессинга в командах Клоппа, но кроме того, важной составляющей является темп, и Джеймс Милнер — ключевой исполнитель для такой игры "Ливерпуля", сочетающий в себе и умение неистово прессинговать и способность работать с мячом и соображать на поле быстро, интуитивно.



Если внимательно следить за матчами "Ливерпуля" в этом сезоне, можно заметить как Милнер, получая мяч, в одном движении принимает мяч и поворачивает тело в том направлении, куда будет бежать, прежде чем совершить резкий рывок и отдать мяч товарищу по команде, продолжая двигаться на свободное пространство, чтобы получить пас в ответ. В этом маневре все выверено до секунды — Милнер действует автоматически, на инстинктах и с пониманием того, что он будет делать в следующее мгновение. Самое важное — и его партнеры по команде точно знают, что сделает Джеймс.



Может быть, кто-то назовет это предсказуемостью и прямолинейностью, но опять же, решающим фактором является скорость движения и принятия решений, и именно благодаря этому все, что делает не поле Милнер, очень опасно для соперника и полезно для его команды.



По данным Opta Милнер отдал 46 передач против "Тоттенхэма" — только у Энди Робертсона было больше (47), но при этом большую часть этих передач Джеймс сделал в одно касание, мгновенно продвигая мяч вперед и принимая его в движении. Столь быстрые маневры Милнера позволяют "Ливерпулю" наносить максимальный урон противнику, так как очень сложно перекрыть все варианты развития атаки "красных", когда у центральных полузащитников "Ливерпуля" всегда есть впереди три игрока, способных найти и использовать даже минимальный кусочек свободного пространства.



Интересно отметить, что Милнер часто является полузащитником, который ближе всех в "Ливерпуле" играет к тройке нападения — не только потому, что он двигается быстрее других и имеет уникальные физические возможности, но и потому, что нападающие знают, что если Милнер получит мяч, он быстро найдет возможность для обострения.



Учитывая приход Фабиньо и Кейта и тот факт, что Джордан Хендерсон является капитаном и должен иногда играть, место в основе не гарантировано Милнеру, но очевидно, что он будет в числе первых, кого Клопп поставит в состав в важном матче. Успешное выступление "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне было обусловлено в том числе и отличной игрой Милнера, который с большим отрывом стал лучшим ассистентом соревнования (восемь голевых, при четырех у ближайших преследователей — Алли и Де Брюйне), а кроме того, вошел в пятерку лучших по числу созданных моментов в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. 33 шанса создал Эвер Банега из "Севильи", 27 — Сеск Фабрегас, 25 — Хамес Родригес, 24 — Тони Кроос и 22 — Милнер.



Скорость игры Милнера жизненно важна для "Ливерпуля", но его храбрость и умение выигрывать единоборства также являются ключевыми. По количеству передач в этом сезоне он входит в пятерку лучших в Премьер-Лиге с впечатляющей цифрой в 354 паса, но по части точности передач Джеймс далек от идеала — в сравнении с запредельными 92% Жоржиньо при 309 пасах. Но мы должны понимать: если Жоржиньо отдает мяч ближнему, то Милнер постоянно нацелен на обострение, и за каждым его неточным пасом идет мгновенная работа на возвращение мяча от самого Джеймса. По части же точности пасов у "Ливерпуля" есть свой "Жоржиньо" — Вейналдум, входящий в пятерку самых аккуратных распасовщиков дивизиона.



Вейналдум, играя рядом с Милнером, отвечает за поперечные передачи, в то время как Милнер в большинстве случаев отдает пас вперед, если находится в центре, или же выполняет прострел или навес, когда находится на фланге. Джеймс — не тот игрок, который будет бороться за лучшую позицию и проводить с мячом долгий отрезок времени, в его голове всегда есть потенциально обостряющий игру вариант, и его процент брака при передачах на самом деле достаточно низок для игрока, который постоянно нацелен на обострение.



Еще один важный аспект игры Милнера — работа без мяча. В матче с "Тоттенхэмом" он пробежал восемь миль, и это был лучший результат. Кристиан Эриксен набегал 7.6 миль, Джорджиньо Вейналдум — 6.9. В прошлом сезоне Лиги Чемпионов Милнер покрывал наибольшую дистанцию — 142 метра за минуту, если верить статистическим выкладкам УЕФА и 7.98 миль в среднем за игру. Если посмотреть на манеру игры Милнера, такие показатели не удивляют — его сложно поймать на поле без движения, а в конце игры Милнер выглядит футболистом, отдавшим игре все силы.



Важнейшим решением для карьеры Джеймса стало прекращение игры за сборную — для такого энергоемкого стиля игры Джеймсу нужны передышки, летом и во время международных пауз. Он умеет правильно распределять силы, тонко чувствует свой организм и его возможности — феноменальные, но не беспредельные.



Но сборной, наверное, такого игрока не хватает, так как Милнер, кроме всего прочего, еще и лидер на поле, игрок, который никогда не расслабляется сам и не дает расслабиться другим. Даже при солидном преимуществе "Ливерпуля", Милнер всегда возвращается назад, помогает защите, прессингует, и его пример не дает расслабиться другим. Концентрация — еще одна сильная сторона Джеймса, и то, что он умело выполняет 11-метровые, не удивительно — в таком деле важнее всего умение сохранить хладнокровие и концентрацию, а у Милнера с этим полный порядок.



Этим и объясняется слабенькая эмоциональность Милнера — даже в моменты, когда он забивает, Джеймс напоминает гладиатора, только что нанесшего разящий удар, но не светящегося радостью человека. По факту именно воином на поле он и является — храбрым, отважным, прямолинейным, но двужильным и готовым отдать ради победы все силы. Для любого тренера такой игрок — на вес золота, и очень хорошо, что Милнер попал в команду Клоппа — специалиста, умеющего ценить таких игроков и использовать их сильные стороны.



Не стоит забывать, что у "Ливерпуля" есть еще и Алекс Окслейд-Чемберлен, чьи функции сейчас во многом выполняет 32-летний Милнер, как годом ранее играл на левом фланге обороны, когда это было нужно. Можно не сомневаться, что даже в случае, если Джеймсу придется уступить место в центре поля Оксу или другому игроку, он окажется полезен в другом месте. Заметно, что сейчас Милнер получает гораздо больше удовольствия от игры, чем когда он играл на левом фланге обороны, но нет сомнений, что он вернется налево или займет любую другую позицию, если это будет нужно команде. Ведь он умеет на поле все — наверное, и в ворота в случае крайней необходимости в "Ливерпуле" стал бы именно он.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru